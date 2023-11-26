新訓半夜見「長髮女床頂漂浮」！他找安官求救遭拒　真相超驚人

▲一名男子新訓時看見有長髮女子在床的正上方漂浮。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



網搜小組／柯振中報導

對於多數男性來說，當兵可能是醫生當中最難忘的時光之一。對此，有名網友分享高中同學新訓時的靈異故事，不但親眼見鬼，就連找安官也沒用，驚人的經歷曝光後，引發許多過來人討論。

這名網友在「靈異公社」中分享，這名高中同學本身有點靈異體質，過去在嘉義新訓時，第一個禮拜都會在凌晨3點被弄醒，但因為次數太過頻繁，所以高中同學不以為意，起床後就去上個廁所。

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某天半夜起床後，高中同學看了眼手錶，上面顯示為凌晨2點55分，而他也一如既往跑去上廁所。沒想到，回來時卻看到一位女性面部朝下、頭髮也向下垂，就這樣飄在床的正上方，且還按照床位的順序飄過去，飄到他的床位時，時間正好是凌晨3點，嚇得他趕緊衝去找安全士官。

▲男子被以「太累看錯」為由，拉回寢室休息，隔天才知道恐怖真相。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



安全士官得知消息，陪著他回到寢室，但並沒有看到女性的臉，於是開口詢問「是不是看錯了」。儘管他不斷強調，確實有看到這種情況，卻仍被以「太累看錯」為由拉回寢室。

安全士官貼心告知，若會感到害怕，可以將寢室的空床位出借，提供他休息一晚，而他也答應了下來，沒有再回到自己的床位休息。

不過，他起床以後，仍感到十分不滿，於是找到士官，詢問「我昨天真的有看到鬼，你為什麼不相信我」。豈料這句話說完以後，安全士官才回應，當時並非不相信，而是「你昨天在嚷嚷著有鬼的時候。祂，正以你說的姿勢飄在我們兩個上面…看著我們」，恐怖的經歷曝光，令人不寒而慄。

故事引發許多網友討論，不少人嚇壞回應，「用想像的都好可怕」、「感覺安全士官一定知道什麼故事」、「這安官已經習慣成自然了嗎？淡定啊」、「安官這樣不動聲色的帶人脫離現場才是上策」、「真是新手反應，看到鬼時要裝沒看到阿！自保，這應該寫在教科書。」