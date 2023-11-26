喜事變喪事！新郎婚禮上槍斃新娘、岳母和小姨子　連射5人後輕生

▲ 婚宴進行到深夜時，查圖隆突然槍殺4人後輕生。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國東北部城市呵叻（Korat）發生駭人事件，一名新郎竟在自己的婚禮上，當眾開槍殺害新娘、岳母、小姨子，還造成其他賓客一死一重傷，犯案後當場飲彈自盡。

根據《曼谷郵報》，本案發生於25日深夜近11點半，當時29歲新郎查圖隆（Chaturong Suksuk）正和年長他15歲的新娘坎查納（Kanchana Pachunthuek）在一間屋子裡舉行婚禮。

他們決定結婚以前已經同居3年，案發當天上午完成較為傳統的婚禮儀式，晚上才宴請賓客，雙方親友都到場參加，但親戚們卻注意到，查圖隆看起來似乎不太開心。

未料到了深夜，查圖隆突然離席，從車上拿出一把手槍後回到宴會廳，接著就開槍射殺坎查納、坎查納62歲的母親金通（Kingthong Klajoho）、38歲的妹妹科爾尼帕（Kornnipa Manato）和50歲賓客通（Thong Nonkhunthod），還有一名28歲賓客巴姆隆（Bamrung Chatherat）重傷。

查圖隆接著飲彈輕生，當場死亡；巴姆隆則送往醫院治療。查圖隆過去曾擔任準軍事護林員，因執勤中一場意外導致腿部殘疾，曾代表泰國出戰帕運會游泳及射擊項目，警方正調查他的犯案動機。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995