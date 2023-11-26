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台灣文學守護者　張良澤教授獲頒第12屆台南文化獎

▲被譽為｢台灣文學的守護者｣的張良澤教授獲台南文學獎，台南市政府在台南市立圖書館新總館舉行第12屆台南文化獎頒獎典禮，由台南市長親自頒贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲被譽為｢台灣文學的守護者｣的張良澤教授獲台南文學獎，台南市政府在台南市立圖書館新總館舉行第12屆台南文化獎頒獎典禮，由台南市長親自頒贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為表揚投身台灣文學教育逾半世紀、致力台灣文學資料收集儲存、被譽為｢台灣文學的守護者｣的張良澤教授獲台南文學獎，台南市政府26日下午在台南市立圖書館新總館舉行第12屆台南文化獎頒獎典禮，由台南市長親自頒贈。

▲被譽為｢台灣文學的守護者｣的張良澤教授獲台南文學獎，台南市政府在台南市立圖書館新總館舉行第12屆台南文化獎頒獎典禮，由台南市長親自頒贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

現場並有在地藝術家周佳穎及現代舞者周堉睿進行「朗誦Ｘ現代舞」的詩意跨界演出，中央研究院台灣史研究所前所長許雪姬、立委林宜瑾及市議員黃肇輝、Ingay Tali 穎艾達利、楊中成、朱正軒等各界重要貴賓皆蒞臨祝賀，場面盛大隆重。

▲被譽為｢台灣文學的守護者｣的張良澤教授獲台南文學獎，台南市政府在台南市立圖書館新總館舉行第12屆台南文化獎頒獎典禮，由台南市長親自頒贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲首先祝賀張良澤教授，感謝張教授長期在第一線推動台灣文學，即便年屆85仍然不懈奮進，持續為台灣文學的發展貢獻心力，榮獲第12屆台南文化獎，可謂實至名歸。


▲被譽為｢台灣文學的守護者｣的張良澤教授獲台南文學獎，台南市政府在台南市立圖書館新總館舉行第12屆台南文化獎頒獎典禮，由台南市長親自頒贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）
文化局長表謝仕淵示，張教授雖出生於南投埔里，卻在台南深耕不輟，於2002年定居於台南麻豆至今，將青春歲月與大半生涯獻給了台南。自1972年任教於成功大學中文系以來，張教授一直引領潮流，將台灣作家與作品導入課堂。在台灣文學仍被視為禁忌的威權年代，他帶領學生認識鍾理和、吳濁流、楊逵、鍾肇政、葉石濤、王詩琅等台灣作家，成為將台灣文學帶入大學教育的先驅，使台灣社會重新認識日治時期的台灣作家，同時啟發戰後世代的作家，深入了解台灣文學的真實脈絡。

▲被譽為｢台灣文學的守護者｣的張良澤教授獲台南文學獎，台南市政府在台南市立圖書館新總館舉行第12屆台南文化獎頒獎典禮，由台南市長親自頒贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）
文化局強調，文學如同文化資產，需要時光積累與世代傳承。張良澤教授致力於完整儲存台灣文學史料、推動台灣文學發展，體現了學術教育、國際交流與社會服務的信念，其卓越貢獻廣受尊敬。今年文化局出版了《台南文學史》，匯總並展現數個世紀以來的台南文學成就，期望大眾能從張良澤教授的精神中汲取力量，共同書寫台南文化的新篇章。為了推廣台南文化獎歷年得主的事蹟，文化局同時在總圖3樓舉辦歷屆文化獎得主特展，以向這些大師致敬，歡迎市民前往參觀。

▲被譽為｢台灣文學的守護者｣的張良澤教授獲台南文學獎，台南市政府在台南市立圖書館新總館舉行第12屆台南文化獎頒獎典禮，由台南市長親自頒贈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

張良澤教授出生於1939年，為台灣文學研究的資深學者。曾任國立成功大學講師、日本筑波大學副教授、共立女子大學教授、真理大學台灣文學系創系主任兼台灣文學資料館首任館長、《台灣文學評論》雜誌總編輯兼發行人。目前擔任社團法人台灣文學國家園區協進會名譽理事長、日本天理台灣學會理事、財團法人台南市台日文化友好交流基金會的常務董事、《老人文學叢刊》主編。

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