瑞典人妻「堅持在台灣辦婚禮」　超感人原因曝光

▲來自瑞典的Frida去年跟工程師丈夫Bjorn來台旅居。（圖／翻攝自IG／＠ferocens）



記者張方瑀／綜合報導

來自瑞典的美豔人妻Frida去年跟著持就業金卡的工程師丈夫Bjorn來台旅居，僅在瑞典進行結婚登記的她，日前在台灣拍攝婚紗照，讓她不禁表示，希望能和先生在台灣辦一場正式的婚禮，因為台灣是她第一個旅行的亞洲國家，也是她升格人妻後第一個來到的地方，對她來說非常有意義。

YouTube頻道《不要鬧工作室》21日以「《瑞典美女為何一定要在台灣辦婚禮》感人的理由 A Dream Wedding」為題，上傳Frida在台灣試穿婚紗的影片。Frida說，她去年和先生在瑞典登記後，就帶著兩個孩子來到台灣，並沒有舉辦正式的婚禮，讓她覺得有點可惜。

Frida最後穿著超仙婚紗前往中正紀念堂拍照，吸引許多觀光客駐足。Frida也提到，台灣和瑞典在結婚上最大的不同是，台灣習慣結婚後才有孩子，而瑞典不會因為未婚生子而被議論，是一件非常平常的事情。

目前Bjorn人不在台灣，版主強尼也答應，等版主Bjorn回台，就會帶著夫妻倆環島拍婚紗。Frida說，台灣是她第一個旅行的亞洲國家，也是她升格人妻後第一個來到的地方，去年她和先生、孩子一家四口在台灣過得很開心，所以在台灣舉辦婚禮會是一件非常有意義的事。