曝趙少康搭侯友宜前晚「焦慮內幕」　柯志恩：跟我對話不露痕跡

▲前立委柯志恩。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

藍白合談了好幾個月，最終仍以破局告終，國民黨由侯友宜、趙少康組「侯康配」參選2024總統大選。國民黨智庫執行長柯志恩今（26）日出國民黨立委參選人李彥秀競總成立大會致詞表示，登記前一晚跟趙少康在節目上，從來沒看過他這麼焦慮過，後來才知道原來藍白只要不合，趙少康就要必須上場，「這男人是不是很有義氣！又很沉穩！」

柯志恩問群眾，趙少康今天為什麼要站出來？登記前一晚直到19時40分都還在跟趙直播節目，從來沒看過他這麼焦慮過，後來才知道原來藍白只要不合，他就要必須上場，「這男人是不是很有義氣？可以沉穩到這種程度，我跟他在最後對話都不露任何痕跡。」

柯志恩接著說，侯市長也是，每個人說他不會講話，但全台灣最愛講話是前總統陳水扁，但他下場？侯市長過去有公家經驗，15個職位訓練他非常沉穩，對每件事情謹慎對待，不會亂講話，沉穩到最後在君悅會談給致命一擊！因此她籲請大家支持。

侯友宜致詞則表示，這次參選總統，自己只有一個心願，「顧中華民國」，民進黨批評侯友宜會親中賣台，但自己吃台灣米、喝台灣水長大，一輩子就在這塊土地，保護台灣人民安全，相比賴清德用嘴巴愛台灣，侯友宜是用行動愛台灣、用生命顧台灣。因此請不要再用意識形態操弄選舉，而是該好好思考如何讓人民安居樂業，把安全顧好，才能把肚子顧好。

侯友宜指出，面對兩岸國際情勢，台灣需要提升自我防衛能力，但兩岸也要對話、交流，而在這過程中，侯友宜一定會堅守民主自由制度、反對一國兩制，一切依循憲法，維持兩岸穩定關係；至於這些年的弊案，則讓女戰神李彥秀、游淑慧進到立法院揭弊，而後由侯友宜成立特偵組負責除弊。同時也呼籲在座的選民，不只是陸戰，大家更要成為空戰部隊，用通訊軟體讓更多人知道，支持「侯康配」，才能顧好台灣、讓人民好康。

趙少康則表示，民進黨執政八年沒做一件好事，一年編列了數兆的預算，卻是缺東缺西、人民要什麼沒什麼，然而面對種種質疑，蔡英文躲在自己的堡壘裡，七百多天沒有接受媒體聯訪，也沒到立法院報告，簡直專制、不民主，作為總統，可以這樣嗎？「蔡英文出來！」

「好康配，就是絕配」趙少康強調，這次的選舉攸關國家前途及台海和平，台灣現在正面臨關鍵的時刻，賴清德說他才能維持和平，根本是天大的笑話，只有侯康配當選，才能讓中華民國主權能夠屹立不搖，並避免戰爭、為台海帶來和平，因此懇請大家，明年1月13日支持侯康配，讓子孫的將來過的更安定、更和平。