金門出現登革熱陽性個案！5年來首例　病患有台南、嘉義旅遊史

▲間隔5年，金門今年11月出現首例縣外移入登革熱病例。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導



衛生局於11月22日接獲部立金門醫院通報一例登革熱NS1快篩陽性個案，經檢體送驗疾病管制署後於昨(25)日檢驗報告結果為陽性，確定為金門縣今年首例登革熱確診個案；此例為金門距2018年境外移入病例後，再次出現之個案。

衛生局於本月22日接獲部立金門醫院通報後，立即進行個案疫情調查，經疫調結果個案有台南市及嘉義縣之旅遊史，個案並表示有被蚊子叮咬情形，衛生局研判是在台活動被感染。針對上述個案，衛生局也於同日完成個案居住村里之病媒蚊調查，以及相關民眾防治衛教宣導，並與環保局及所轄清潔隊相關單位共同合作，完成個案居住地點進行噴藥、孳生源清除工作。

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衛生局表示，鄉親至台旅遊應避免至高風險地區，並應落實防蚊措施，以減少受蚊子叮咬的機會。依疾病管制署統計截止11月20日全國累計登革熱病例2萬4287例，以台南市2萬686例及高雄市2098例病例數最多，另雲林縣、屏東縣、嘉義縣分別為687例、687例及188例，其他縣市亦有個案發生；此次全國疫情病例數為近10年同期次高。

登革熱是由帶有登革熱病毒的蚊子叮咬而感染，叮咬後不會馬上出現症狀，潛伏期約為3至14天，在病患發病前1日到後5日都具有傳染力，在這段期間內病患如遭病媒蚊叮咬，病毒在蚊子體內經過8-12天的複製後再叮咬他人，就會造成社區中的傳播。衛生局再次呼籲民眾應落實「巡、倒、清、刷」清除家戶內外孳生源，以有效降低病媒蚊密度及登革熱傳播風險。