金門岸巡基層安檢遭嗆聲！私梟恫「出門小心」　金馬澎分署要查了

▲金門岸巡基層控訴進行安檢時竟遭到私梟嗆聲。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

金門有岸巡基層匿名在臉書PO文控訴，進行安檢蒐證拍照時，竟遭到私梟囂張嗆聲，不但口出惡言挑釁，還警告「出門要小心」，令他感慨「執法人員真的很難當！」該則貼文曝光後引起高層重視，金馬澎分署也介入調查，強調若規避、拒絕安檢或有妨礙公務等情事，將依海岸巡防法裁罰或移送地檢署偵辦。

該名基層控訴，私梟明明艙底就夾藏私貨回航，但卻無法搜索，長官也不關心，更稱泊地廢止取消宛若虛設，「過年快到了，接下來可要運大量違禁品囉！」基層還表示，長官要求蒐證錄影保護自己，卻遭私梟挑釁、口出惡言，警告出門要小心，「上船安檢也要被吊車司機罵兩句，難怪很多同仁退休了都去開船！」

該則貼文曝光後，金馬澎分署立即介入調查，強調有關金門自今（112）年8月28日公告廢止20處泊地後，如有船舶從上述泊地進出，均全程監控，發動岸、海檢查，並適時蒐證函送主管機關裁處或移送偵辦。

金馬澎分署指出，另從港口或核准之泊地進出者，均依規定實施船舶安檢措施，並視個案完成清艙檢查；本案照片係在金門民權路拍攝，有關遊艇及自用小船以吊掛方式在陸上載運，或疑似暗設密艙者，刻會同航港及查緝單位深入調查中。至於遇有規避、拒絕安檢或有妨礙公務等情事，將依海岸巡防法裁罰或移送地檢署偵辦。