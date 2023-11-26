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金門上士休假返台　酒駕自撞掉水溝還找友頂包！遭撤職停用5年

▲▼ 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門部上士酒駕自撞，遭撤職停止任用5年。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

陸軍金門防衛指揮部守備大隊陳姓上士，返台休假期間酒駕自撞，金門防衛指揮部將陳姓上士撤職並停止任用5年，陳姓上士不服提行政訴訟，遭最高行政法院駁回。

陳員返台休假期間，於2022年6月10日凌晨酒後駕車自撞路邊護欄，測得呼氣酒測值達0.92mg/L，金門防衛指揮部決議將陳員撤職並停止任用5年，陳員不服提行政訴訟，遭台北高等行政法院駁回後再度提起上訴。

陳員認為，他自撞掉入在興路水溝內，並未造成他人傷亡，亦未損壞他人之財物，原處分未考量「肇事」是否有包含自撞之涵義，如無涉第三人之損害時，以陸海空軍懲罰法第12條最重之「撤職」懲罰，違反比例原則。

台北高等法院認為，陳員服役已逾15年，應對酒駕禁令相當熟稔，明知酒駕屬違法行為，且部隊已三申五令宣導，卻知法犯法，難謂有何目的不正當、處罰過當之情形，故難認有何違反比例原則，判決駁回。

陳員不服上訴，最高行政法院認為，陳員上訴未明確指出一審有何「違背法令」具體之指摘，認其上訴為不合法，駁回上訴。

陸軍金門防衛指揮部表示，所轄烈嶼守備大隊陳姓士官休假期間，酒後駕駛自用小客車於屏東縣里港鄉戴興路段發生自撞，且要求同車友人頂替駕駛身份，後遭警方識破，全案現由屏東縣里港分局偵辦中；本部將配合警方調查，並依「刑懲併行」原則，檢討重懲列汰。

金防部強調酒駕零容忍，少數官兵心存僥倖，以身試法，絕不寬貸；另將援引為例，持恆強化宣教，以端正綱紀。金防部尊重司法判決。

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