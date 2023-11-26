石虎咬死觀光果園3隻雞+10隻小鴨　400隻雞嚇到上樹過夜

▲油甘觀光果園有3隻雞被石虎咬死，放養的雞晚上都不敢回雞舍，大部分都飛到樹上過夜。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣後龍溪畔一處油甘觀光果園內也放養蛋雞，園內雞隻最近接連被石虎侵擾，園主還親眼見過石虎啃食園內雞隻，今天上午又發現一隻雞身首異處，應該又是石虎所為；由於石虎是國家明定保育類動物，民眾不得隨意捕捉，園主希望政府在保育和民眾權益上能平衡處理。

觀光果園園主涂習麟說，他的油甘果園約有一公頃，園區內也放養大約400隻蛋雞，1個半月前進了10隻小番鴨，因為數量不多，沒想到平均3天就少1隻，最後10隻小番鴨全部不見了，讓他百思不得其解。

涂習麟說，11月12日上午去園區餵雞時，剛好驚見一隻石虎正在啃食雞隻，他當時手機放車上，沒辦法拍到珍貴畫面。他說其實這是第3次被偷襲，10隻小番鴨消失的原因他心中也有譜了，園主說，如果設獸夾一定可逮到牠，但石虎是保育類動物，捉捕石虎是違法的，讓他很為難，他還在臉書發文自嘲說，如果一星期來吃1隻也還好、損失也不大就當做愛心吧。

沒想到，4天後石虎再來偷襲，11月16日又被吃掉1隻雞，而石虎只吃雞的內臟，遭難的雞身首異處留在現場，不久卻引來共犯「食蟹獴」，也就是說石虎吃剩下的腐食就是食蟹獴的主食。11月24日園主用捕鼠籠捕獲一隻食蟹獴，由於也是保育類動物，通報農業處之後就地野放。

今天園主又發現有1隻雞遭難，除了10小番鴨，這處觀光果園確定有3隻雞被石虎咬死。放養的雞現在晚上都不敢回雞舍，大部分都飛到樹上過夜了，由於是蛋雞，晚上在樹上過夜對產蛋率影響很大，讓他非常困擾。

涂習麟在臉書發文表示，他並不是想要蹭流量或博同情，最主要提醒政府和保育團體重視，發現石虎後裝了紅外線監視器，實際拍到了石虎叨走雞的畫面又如何？除了學術研究，農民的損失也要兼顧，希望政府在保育和民眾權益上能平衡處理。

▲觀光果園內放山蛋雞被石虎咬死後，內臟被挖空，遇難的雞留在現場。（圖／記者蔡文淵翻攝）



▲園主捕獲石虎吃雞的共犯食蟹獴，石虎吃剩下的腐食就是牠的主食。（圖／記者蔡文淵翻攝）