宣明智女婿喪命地再添亡魂！台3線103k絕命彎道　竹科工程師自衝亡

▲曾姓工程師過彎時失控打滑，噴飛至對向車道，與小客車發生碰撞，導致他傷重身亡。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者劉人豪／苗栗報導

苗栗台3線103公里處，3日發生死亡車禍，28歲曾姓騎士經過三灣路段時失控打滑，撞上對向小客車後傷重不治。該路段過往也曾發生多起車禍事故，2009年，聨電集團榮譽副董事長宣明智女婿黃鈺堯就在該處摔車，也是失控撞上對向一輛轎車身亡。

警方調查，28歲的曾姓男子是竹科某資訊公司的工程師，3日上午10點40分左右，騎乘大型重機沿台3線南向行駛，行經103K處彎道時，突然整輛車傾倒、滑至對向車道，與對向的小客車發生碰撞，當場血流滿地、失去生命跡象，送醫搶救不治。

▲苗栗台3線是重機天堂，同時吸引許多追焦手到場拍攝，但也讓交通安全產生疑慮。（圖／記者蔡文淵翻攝）

台3線苗栗三灣路段巨型彎道堪稱山間髮夾彎放大版，是當地人眼中的「死亡彎道」，會如此危險就在於轉彎路段前，騎士沒減速打滑慘摔釀悲劇，肇事高峰時段落於晚間8時後。附近住戶曾說，台3線彎路很多，「他們路況不熟很容易雷殘（滑倒）」。

2009年，聨電集團榮譽副董事長宣明智女婿黃鈺堯也是騎乘大型重機，也是在台3線103k的彎道摔車，撞上對向一輛轎車，肋骨斷裂胸部重創傷重不治。

2020年，1名正在服役的林姓男子，休假騎車行經台3線103公里處，因車速過快，轉彎時不慎失控打滑，連人帶車衝入對向車道，遭到小客車迎面撞上；由於撞擊力道過大還讓機車零件噴飛，機車騎士重傷，救護車趕到現場將傷者送醫急救，最後還是傷重不治。

▲2020年，林姓騎士因過彎速度太快，因而失控打滑衝入對向車道，遭到來車撞上當場死亡。（圖／資料照）

2021年，1名22歲的謝姓男騎士，騎著重機載著19歲的呂姓女友，行經台3線南下103公里處時，疑似男友催油門她沒有抓穩，竟從重機上狠狠摔落地面；造成大腿、臀部、手腳多處擦傷且不斷痛苦哀嚎，所幸員警到場處理後並無大礙，整個過程被後方記錄器拍下，引起網友熱議。

▲2021年，19歲熱褲妹和男友騎車行經台3線時，不慎從機車上摔落，造成大腿、臀部、手腳多處擦傷。（圖／資料照）

2022年，16歲彭姓少年騎乘普通重機車由北往南，行經該處轉彎路段時，失控打滑衝到對向車道，撞上對向由南往北開的自小客車，送醫後傷重不治。

▲2022年，16歲少年騎車過彎失控滑向對向車道，撞上轎車不治。（圖／記者蔡文淵攝）

據苗栗警方統計，台3線追焦地點共有8處，其中以大湖地區台3線北上106公里、台3線北上116.9公里及三灣地區台3線南下103.6公里、台3線南下105.5公里等路旁空地或水溝處，為熱門追焦地點且常有車友為耍帥入鏡，騎車會加速並壓車過彎，不但容易造成事故發生，更有危險駕車之虞。