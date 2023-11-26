「童顏巨乳」始祖女星奔4！憂地心引力崩壞　出招搶救肉肉臉　　　

▲小小瑜大方公開自己以醫美來對抗地心引力「保持童顏」 。（圖／翻攝臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

被稱為擁有「童顏巨乳」女星小小瑜（張芯瑜）成為人妻之後已經淡出螢光幕，不過她經常在臉書分享自己的生活，不少粉絲大讚她「任何時候都很美」，小小瑜也不吝嗇分享保養童顏的方法，大方公開自己進行醫美手術去拉皮，讓自己一直都能有天使般的臉孔。

女星小小瑜在2017年時與美商公司的經理結婚，正式成為人妻，揮別以往的演藝生活，開始轉往網路發展，大部分時候都在臉書與粉絲互動。粉絲也發現，小小瑜一直都維持著「童顏巨乳」的狀態，年輕又可愛，小小瑜也大方分享她用醫美手術「拉線法」拯救肉肉臉。小小瑜表示畢竟自己也到了奔4的年紀，女人對於愛美沒有天花板，在追求完美的動力驅使下，她選擇對抗地心引力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲顏面外科專科醫師吳丞鎧(右) 。（圖／醫師提供）

小小瑜經過醫師建議，採用「迴紋針式拉提法」。顏面外科專科醫師鍾明勳表示，這是一種拉線方式，一個面的概念，跟傳統直進直出的埋線不太一樣，傳統的埋線是一根一根線的概念，不同傳統埋線「直進直出」，迴紋針式的拉提方式認為持久度較長。顏面外科專科醫師吳丞鎧解釋持久度較長的原因是「拉提的原理主要是靠線材上的倒鉤，只要勾在筋膜或是軟組織，往上拉就會把它復位，倒鉤接觸到的面積越廣，拉提的效果越好，效果維持更久」。

但實際上目前醫美整型技術當中，用在拉提臉部的方式有施打肉毒、或是透過音波、電波、埋線來拉提臉部等，每項技術都各有優缺點，醫師建議施作之前應該要先清楚詢問，聽從專業建議再決定，避免術後達不到想要的結果，造成雙方糾紛。