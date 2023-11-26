獨／135秒偷走鎮店寶！竊賊偷「錢母」當垃圾丟　老闆氣炸　　　　

記者吳奕靖／高雄報導

外出真的記得要鎖門！高雄市一家生技公司的辦公室遭人闖入，偷走了手機、手錶以及錢母，雖然金錢損失僅有8千多元，不過警方還是迅速抓到竊賊，只是被害人視為「招財幸運物」的錢母在竊賊眼中卻是垃圾，順手丟了！讓被害人氣得大罵「不識寶」。

▲51歲的陳姓竊賊闖入生技公司辦公室偷竊財物 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

17日下午，高雄市一家生技公司的員工認為自己出門很快就會回來，所以就沒有鎖大門，沒想到一名竊賊就這樣順手推開門進入偷竊。根據監視器畫面，這名竊賊還沒帶手電筒，只有打開手機的照明，就迅速在裡頭搜刮財物，2分15秒的時間就偷走了手機、手錶以及錢母，損失大概是8千多元。

▲陳姓竊賊闖入生技公司辦公室偷竊，他用手機「手電筒」當照明 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳姓竊賊偷走鎮店之招財寶「古龍幣」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

被偷走的東西當中，最讓被害人心疼的就是「錢母」，因為這是他特別去求來的「古龍幣」，他感覺自從求來古龍幣之後，生技公司的生意是越來越好，有被「加持」，所以古龍幣被偷讓他格外心疼，於是向警方報案。警方在22日晚間11點左右，在前鎮抓到51歲的陳姓竊賊，他向警方供稱贓物都已經丟了，當然也包含了古龍幣。

陳姓竊賊跟警方說「古龍幣是垃圾」，這讓被害人氣炸！對於「招財寶貝」被當成垃圾，他大罵竊賊「不識寶」！但也只好再找時間去廟裡祈求神明。陳姓竊賊訊後被依照竊盜罪移送。