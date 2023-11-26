轎車疑逼車…下秒失控自撞分隔島影片曝！駕照恐遭吊扣

記者許宥孺／高雄報導

台29縣高雄旗山區昨(25日)上午8點多發生一起車禍，一部轎車疑似對前方的重機騎士逼車，導致車輛失控，整部車開上分隔島並撞斷號誌桿，最後滑向路邊空地，事故發生畫面被po上網路引起熱議。警方表示，這起事故未接獲報案，將通知車主到場說明，以釐清事故發生原因。

▲轎車自撞中央分隔島。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

網路影像平台以「逼車逼到自己撞牆，笑死」為題po一段影片，並將事故地點標註於高雄市旗山區的台29線道路上，只見一部轎車從後方飆速想要追上前方的車，沒想到下秒就失控衝撞上中央分隔島，並輾過號誌桿，後又滑行至右側空地。

▲轎車失控衝撞後，滑行至路邊。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

網友紛紛表示，「今天最療癒影片！」、「還好他自撞了，這種人有夠危險，不把別人的生命當命」、「以這種方式報廢車子，太強了」、「還知道要閃測速照相機」。

不過影片只有8秒，也有不少網友認為並無法釐清是否是真的逼車，「怎麼感覺只是開車不專心沒注意到前面有車，然後回過神來轉向錯誤」、「不太像逼車(因為沒有前面的影像)，個人感覺像是沒注意到前面有車，發現時方向盤沒握好」、「有可能邊玩手機邊開車，回神之後看到機車嚇到」。

警方表示，這起事件未接獲報案，將依影片內容主動了解，通知車主說明，以調查釐清事故發生原因。

警方提醒，發生交通事故可以撥打110請警方前來處理，切勿擅自離開，警方可依道路交通管理處罰條例第62條規定告發，最高可處3000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照一個月至三個月。