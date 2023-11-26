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民主剛果今年記錄「超過1萬起猴痘病例」　世衛示警

▲▼猴痘。（圖／達志影像／美聯社）

▲民主剛果的猴痘疫情持續蔓延。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社日內瓦25日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）今天通報，截至11月12日止，剛果民主共和國今年已有1萬2569個Mpox病例和581起相關死亡病例，是有史以來記錄到最高的年度數據。

法新社報導，Mpox這種傳染病以前被稱為猴痘（monkeypox），第一起人類病例發生在1970年的剛果民主共和國。

多年來，Mpox一直是西非和中非多國的地方性流行病（endemic），往往在病毒從動物傳給人類時爆發疫情。

世衛表示，民主剛果26個省僅4省未出現病例，「過去未出現病例的地區如今也出現新病例，包括金夏沙（Kinshasa）、盧亞拉巴（Lualaba）和南基伍（South Kivu）」。

世衛對變異株的傳播力憂心忡忡，現在正與民主剛果衛生部門合作進行評估。

去年，Mpox流行地區以外的歐洲和美國感染病例激增，促使世衛該年的7月宣布Mpox為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），也就是世衛的最高警戒層級。

▲猴痘病毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲猴痘病毒。（圖／達志影像／美聯社）

世衛今年5月解除最高等級警報，但建議民眾保持警惕。

根據世衛說法，Mpox全球疫情主要以男性居多，這些人有男男性行為，或近來與一名或多名伴侶發生性關係。

接觸受病毒污染之物體或表面也會傳染疾病。

起初的症狀是會在5天內出現發燒、頭痛、肌肉疼痛、背痛等症狀。

隨後臉部、手掌、腳底出現皮疹，然後出現疼痛性病灶、斑點，最後會結痂。

這種疾病通常會維持2到4週，然後自然好轉。但對於孩童、孕婦或者是免疫系統低下的人來說，有可能引發重症。

世衛表示，自2022年1月到今年10月31日，116個國家或地區共通報了9萬1788個病例和167起死亡案例。

 
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