　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

改排氣管炸街犯眾怒　竹市警加強取締噪音仔！揪全民打噪

▲▼改車仔警局前甩尾燒胎　太囂張！照片釣出一票苦主哀嚎。（圖／取至臉書社團新竹大小事）

▲市議會前甩尾燒胎痕，飆車仔的囂張行徑簡直是挑釁公權力。 （圖／翻攝臉書社團新竹大小事）
記者陳凱力／新竹報導

新竹地區改車噪音仔橫行，經在在夜深人靜到處「炸街」，這個月中，新竹市議會前中正路上才發生囂張騎士甩尾燒胎痕，即使一旁就是新竹市警局、新竹市政府以及東門派出所也毫不顧忌，挑釁意味濃厚。對於炸街仔囂張行徑，新竹市警局結合新竹市環境保護局、新竹市監理站三方單位實施「警、環、監」聯合稽查，要特別針對違規改裝排氣管的噪音車加強取締。

中正路前的「甩尾燒胎照」引起許多苦主留言，除了抱怨改車仔惡劣行徑擾人清夢，網友們也紛紛報出受害座標，包含中正路、經國路、北大路、中華路、埔頂二路等多條主要幹道都列入，網友們在網路請命，請求警方務必祭出鐵腕，打擊這些惡劣的噪音仔。

▲▼臨檢、取締、改車、噪音仔。（圖／新竹市警局提供）

▲▼新竹市警局結合新竹市環境保護局、新竹市監理站三方單位實施「警、環、監」聯合稽查，要特別針對違規改裝排氣管的噪音車加強取締。（圖／新竹市警局提供，下同）

▲▼臨檢、取締、改車、噪音仔。（圖／新竹市警局提供）

警察局指出，經統計今年1月份至10月份，攔查並通報噪音車輛回環保局檢驗，共計2,134件，較去年同期通報1,599件，增加535件，影響民眾生活品質。

因此，市警局與環保局、監理站辦理「警、環、監」聯合稽查，鎖定特定高發噪音車輛路段，除每週五、六、日22時至4時於轄內易發生危險駕車、改裝噪音車熱點規劃取締勤務外，平日持續透過交通稽查、路檢勤務，針對無照駕車、競速及非法改裝汽機車等違規行為加強稽查取締。

警察局提醒，民眾如有發現噪音車輛，可利用環境部噪音車檢舉網站檢舉( https://noisecar.moenv.gov.tw/ )，並提供檢舉資料（相片或影片），只要經環保機關查證屬實，就會通知車輛到檢，以有效嚇阻噪音車輛，維護市民生活品質。

▲▼臨檢、取締、改車、噪音仔。（圖／新竹市警局提供）

▲▼除了取締，警方也提供網路平台供民眾檢舉，全民抓噪。 

▲▼臨檢、取締、改車、噪音仔。（圖／新竹市警局提供）

►獨／「百帝超跑美髮」負責人老家遭撒冥紙、潑漆　最後2家也掰了

►遊覽車撞斷電桿害全鄉大停電　在地人驚爆「3+1」恐怖傳說

►「高虹安施政報告就是讀稿機」　黃綠黨團抗議只聽念稿不給問

►議員撞死少年20萬交保　家屬怨「到底發生什麼？」初判死因出爐

►竹市議員駕BMW與機車相撞　18歲騎士不治！死者是拳擊國手胞弟

ET快訊
新竹露營區命案！母女3人帳篷內取暖　媽媽中毒死亡
日本製「鋼鐵香蕉」全球市佔率第一！真實用途全場看傻
防臭蟲！進飯店行李別直接丟地上　專家：入住後先檢查2處

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

單親媽腳骨裂開忍痛顧2子　霸氣警見男童挨餓「我帶你們買吃的」

新竹露營區命案！母女3人帳篷內取暖　媽媽中毒死亡

快訊／新北汐止工寮突冒火舌　消防15車23人射水救援

哭哭！高雄千萬法拉利追撞休旅車　「車頭擠進車屁股」

新北大貨車載鋼條凸出車斗　騎士撞上送醫不治！驚悚影片曝

未打方向燈拒檢逃逸　撞進田裡火燒車！警破窗救出通緝犯

宜蘭外送員有怪癖！送餐拿女鞋聞2次　苦主PO網提醒

行人過馬路「揮手」！貨車司機火大拿球棒下車理論：是要怎樣

嘉義阿公抱孫路邊聊天　遭酒駕男撞倒！8月大嬰拋飛花圃腦出血

台中和平單軌車剎車輪脫落　3越籍人士被甩出輕重傷

Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

69歲林青霞獲頒金馬終身成就獎　「從土包子變淑女」講完自己綜藝摔XD

許光漢首戰金馬「爽到想罵髒話」　林柏宏曝護方志友上台內幕

小黃禮讓路人「等了11秒」　被罰6千！警：可耐心等待

阮經天無緣影帝「不失落」　李安打氣：台灣專出小生！

楊銘威驚喜現身方志友慶功　寵妻喊：知道妳會得才跟妳結婚的！

單親媽腳骨裂開忍痛顧2子　霸氣警見男童挨餓「我帶你們買吃的」

新竹露營區命案！母女3人帳篷內取暖　媽媽中毒死亡

快訊／新北汐止工寮突冒火舌　消防15車23人射水救援

哭哭！高雄千萬法拉利追撞休旅車　「車頭擠進車屁股」

新北大貨車載鋼條凸出車斗　騎士撞上送醫不治！驚悚影片曝

未打方向燈拒檢逃逸　撞進田裡火燒車！警破窗救出通緝犯

宜蘭外送員有怪癖！送餐拿女鞋聞2次　苦主PO網提醒

行人過馬路「揮手」！貨車司機火大拿球棒下車理論：是要怎樣

嘉義阿公抱孫路邊聊天　遭酒駕男撞倒！8月大嬰拋飛花圃腦出血

台中和平單軌車剎車輪脫落　3越籍人士被甩出輕重傷

公司尾牙2原因讓她超想逃跑　過來人共鳴：弄到根本不想去

工程師長期鼻塞一查發現不只是過敏　開刀恢復呼吸順暢

拜登宣布：首位「美國籍4歲女童」被哈瑪斯釋放

桃園、曼谷副市長見證城市觀光結盟

侯康配首場造勢「空拍照」曝！台南封路3萬人塞爆　韓國瑜喊話了

2023世芥客家菜「千人踩酸菜」　蘇俊賓人生第一次體驗

「無卡分期」買手機、筆電3C產品　警方入校推廣識詐

前瞻建設全國水環境改善計畫補助　陳建仁視察東石漁港改建

日本發現史上第二強「天照粒子」恐源自未知天體！1克就能摧毀地球

哈瑪斯再釋放17人「含4歲美國女童」　父母在眼前遭殺害

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

社會熱門新聞

母女3人帳篷內取暖　媽媽中毒亡

推拿師「按摩挑逗」嘿咻女客　正宮怒告

霸氣警見年幼男童挨餓：走！我帶你買吃的

即／南投清境小吃店驚傳吃河豚中毒！1死8人送醫

阿公抱孫遭酒駕男撞倒！8月大嬰拋飛花圃腦出血

大貨車載鋼條凸出車斗　騎士撞上不治

新北汐止工寮突冒火舌　消防15車23人搶救

空軍上尉闖女幹部寢室　偷她內衣被抓包遭汰除

廚師生吃河豚肉中毒亡8人送醫　衛生局追來源

借男友手機追劇　她竟看見媽媽遭性侵影片

千萬法拉利追撞休旅車　車頭擠進車屁股

北市男呆坐斑馬線　慘遭賓士輾過不治

他狂毆姊男友「吐血昏迷亡」　判賠217萬

分局前左轉遭直行機車擊落　女警頭部重傷送醫

更多熱門

相關新聞

改車仔竹市警局前甩尾燒胎　駕駛已送辦

改車仔竹市警局前甩尾燒胎　駕駛已送辦

新竹市議會前中正路上昨晚被民眾發現有明顯的甩尾燒胎痕跡，離譜的是一旁就是新竹市警局與新竹市政府，網友除了認為甩尾燒胎的行為是挑戰公權力，不能開罰了事，也對長期以來深夜改車噪音，提出希望警方能嚴格取締的請求。

阿嬤舊車改「凸起大燈」！奇特造型全場笑噴

阿嬤舊車改「凸起大燈」！奇特造型全場笑噴

汐止警嚴抓改裝機車+無照駕駛　8個月取締近300件

汐止警嚴抓改裝機車+無照駕駛　8個月取締近300件

免費拍跑山族「追焦手賺啥？」　知情人搖頭

免費拍跑山族「追焦手賺啥？」　知情人搖頭

山道猴真人版！台七乙「警世9秒」車禍片曝

山道猴真人版！台七乙「警世9秒」車禍片曝

關鍵字：

炸街仔噪音仔改車改排氣管

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

母女3人帳篷內取暖　媽媽中毒亡

陸汽車網紅「馬哥」　駕車自撞亡

推拿師「按摩挑逗」嘿咻女客　正宮怒告

新郎婚禮上槍斃新娘　連射5人後輕生

日製「鋼鐵香蕉」市佔率第一！用途曝光

霸氣警見年幼男童挨餓：走！我帶你買吃的

鍋吃一半「巨鼠掉下來」畫面曝！錢都道歉

連2波東北季風！最冷14度時間曝

兄弟教練團異動　許峰賓規劃不留

吳慷仁多強才能奪影帝？

TOYOTA「經典Logo」即將消失！

4類人易得菜花！　泌尿醫曝「防感染關鍵」

Cheap澄清「從未說牛肉湯不好喝」

Lulu公開「金馬五大通緝犯名單」細節　王柏傑：可以要回家嗎

船蛆營養好吃！味道曝光　2種材料就能養活

更多

最夯影音

更多
Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆

Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆
陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面