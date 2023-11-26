改排氣管炸街犯眾怒　竹市警加強取締噪音仔！揪全民打噪

▲市議會前甩尾燒胎痕，飆車仔的囂張行徑簡直是挑釁公權力。 （圖／翻攝臉書社團新竹大小事）



記者陳凱力／新竹報導

新竹地區改車噪音仔橫行，經在在夜深人靜到處「炸街」，這個月中，新竹市議會前中正路上才發生囂張騎士甩尾燒胎痕，即使一旁就是新竹市警局、新竹市政府以及東門派出所也毫不顧忌，挑釁意味濃厚。對於炸街仔囂張行徑，新竹市警局結合新竹市環境保護局、新竹市監理站三方單位實施「警、環、監」聯合稽查，要特別針對違規改裝排氣管的噪音車加強取締。

中正路前的「甩尾燒胎照」引起許多苦主留言，除了抱怨改車仔惡劣行徑擾人清夢，網友們也紛紛報出受害座標，包含中正路、經國路、北大路、中華路、埔頂二路等多條主要幹道都列入，網友們在網路請命，請求警方務必祭出鐵腕，打擊這些惡劣的噪音仔。

▲▼新竹市警局結合新竹市環境保護局、新竹市監理站三方單位實施「警、環、監」聯合稽查，要特別針對違規改裝排氣管的噪音車加強取締。（圖／新竹市警局提供，下同）





警察局指出，經統計今年1月份至10月份，攔查並通報噪音車輛回環保局檢驗，共計2,134件，較去年同期通報1,599件，增加535件，影響民眾生活品質。

因此，市警局與環保局、監理站辦理「警、環、監」聯合稽查，鎖定特定高發噪音車輛路段，除每週五、六、日22時至4時於轄內易發生危險駕車、改裝噪音車熱點規劃取締勤務外，平日持續透過交通稽查、路檢勤務，針對無照駕車、競速及非法改裝汽機車等違規行為加強稽查取締。

警察局提醒，民眾如有發現噪音車輛，可利用環境部噪音車檢舉網站檢舉( https://noisecar.moenv.gov.tw/ )，並提供檢舉資料（相片或影片），只要經環保機關查證屬實，就會通知車輛到檢，以有效嚇阻噪音車輛，維護市民生活品質。

▲▼除了取締，警方也提供網路平台供民眾檢舉，全民抓噪。