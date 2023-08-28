免費拍跑山族「追焦手賺啥？」　知情人搖頭：花幾百買的很多

▲台七乙是新北三峽及桃園大溪往來重要道路。（圖／記者陸運陞翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

日前Eric Duan創作的「山道猴子的一生」動畫片爆紅，真實還原「跑山圈」生態，劇情引發台人有感熱論。其中，跑山路段總有不少攝影愛好者拍攝追焦照，就有網友好奇，這些追焦手拍別人的照片能幹嘛？「賺到什麼呀？做善事？」就有內行解答。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「追焦手是賺到什麼啊？」文中表示，這些追焦照一貼出，是跑山族賺到免費IG帥照，「那追焦手是賺到什麼呀？做善事？」其中，就有人指出，「我朋友有買過，拍得好的照片，花幾百買的人多。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

其他網友也紛紛留言，「有些都會加上浮水印，你不要浮水印要花錢跟他買」、「你不知道有網站可以賣圖嗎？包含路跑單車的都有」、「想耍帥的，會掏錢買下自己壓車圖」、「你在網上看到自己的帥照，會想來一張高清原圖，這時候就可以賣錢。如果拍到正妹車手更棒，台男也會買」、「貼紙、流量、廣告機會。」

不過，也有人表示，「什麼都想著賺錢…有些就是興趣和練習啊」、「個人興趣，拍到成功帥照很爽，有人來買照片是其次」、「練對焦，你去哪裡可以找到穩定有人刻意高速過彎？拍得好還順便賣錢」、「追焦平常其實沒太多機會練，去拍別人壓車過彎，除了能練追焦以外，其實多少能拓展一些人脈，跟自己IG的流量。」

YouTube動畫片「山道猴子的一生」劇情講述一名重機愛好男子，沉迷於跑山網紅的虛榮幻想，因感情受創、欠債等種種因素，搞得自己狼狽不堪，最終在最愛的興趣「跑山」競速中意外身故。故事中主要背景在台七乙線，是新北三峽及桃園大溪往來重要道路，每逢假日常有青少年出沒，是重機車與攝影愛好者跑山、追焦聚集路段。