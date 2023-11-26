連超商都有火鍋！他好奇「賣去國外有銷路？」內行曝：老外很羨慕

▲火鍋在台灣是相當受歡迎的美食。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

網搜小組／閔文昱報導

台灣人愛吃火鍋，無論是冬天還是夏天都會消費，在路上也能看到各式各樣的火鍋店。對此，一名曾在國外留學的網友表示，明明許多歐美國家的冬天都比台灣冷很多，但卻很少有火鍋店，反之台灣沒這麼冷，但卻連超商都在賣小火鍋，讓他不禁好奇「如果能賣到國外去應該銷路也很不錯吧？」引發討論。

一名網友在Dcard發文表示，前幾天因為天氣冷，他到小7買了個人火鍋暖胃，「冷冷的天氣配著暖暖的火鍋，覺得真的很幸福。」他也回想起，過去在國外唸書時，許多亞洲同學也會揪一揪購買食材來煮火鍋。

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不過，原PO也發現，歐美國家緯度更高、更冷，冬天明明比台灣冷好幾倍，卻反而沒有火鍋文化，很少在路上看到火鍋店，好奇詢問「火鍋煮起來很方便，不太會失敗，台灣沒這麼冷超商小火鍋也賣一堆了，如果能賣到國外去應該銷路也很不錯吧？」

貼文曝光後，不少網友紛紛認同表示「我住國外，都會特別去華超買火鍋食材，自從我加拿大男友吃了一次，完全愛上，很常要我煮火鍋」、「我有荷蘭的朋友覺得超商賣火鍋超讚欸，很羨慕台灣人」、「荷蘭的火鍋店很多人！外國人也很多人都會去吃，希望他們能開更多分店 」、「真的，去歐美賣感覺會賺很多」。

但也有網友指出「感覺外國人不習慣吃湯湯水水，可能要幫它們把料跟湯分開」、「之前聽過法國朋友說過，他家不太喜歡太燙的食物，普遍都溫冷溫冷的」、「我老公是美國人，他就不愛吃清湯火鍋，每次我揪他陪我去吃石頭火鍋他都會邊吃邊嫌。他說在美國這種沒味道的清湯，煮一堆菜是窮人沒時間準備好的食物在隨便煮來吃的，救濟膳堂很多這樣的菜色」。