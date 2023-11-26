竹北停電近24小時　在地人崩潰：冰箱裡食品都壞了

▲台電。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

竹北華興街與新光一街25日早上發生停電事故，影響911戶。經通報後，台電已修復263戶，但仍有648戶未送電。許多在地人26日凌晨仍抱怨家裡停電，甚至有人25日凌晨就開始沒電，感嘆「天黑了，冰箱裡食品也壞了，悲慘啊」。

有網友在臉書社團「新竹大小事」發文表示，「竹北停電請問誰知道發生了什麼事謝謝」、「竹北聯興里昨晚停電到現在，天黑，冰箱裡食品也壞了，悲慘啊」。

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▲▼在地人發文抱怨。（圖／翻攝臉書）



也有人在「竹北大小事」說，「太誇張了，停電從（25日）凌晨1：36到現在都沒來電，Baby喝奶都沒得泡」，只好用瓦斯每4小時煮一次熱水，吃飯也只能叫外賣。

網友看完紛紛留言，「現在停電中，沒水洗澡」、「超級誇張～現在都還沒來電！第一次停電停如此久，看著隔壁的鄰居明明都有電，覺得非常無奈，永無止盡的等待」、「再過1小時就停24H了」、「電話打了又打，只會說已經在搶修，造成您的困擾不好意思」。

▲在地人抱怨已停電近24小時。（圖／翻攝臉書）



現任新竹縣議員鄭朝鐘發文表示，「從早上10點就接獲竹北西區的市民陳情，停電停到現在，到底要找誰陳情，當然是現任的林思銘立委和林為洲立委，我們議員管不了呀」，「我也打電話聯絡了，已經搶修中。現任的委員們請加強監督好嗎？跑選舉也要兼顧自己的責任呀！」

此外，竹北市長鄭朝方25日晚間出席棒球賽，並在晚間PO文「讓我們一起大聲《獅吼》應援，榮耀竹北」，也讓許多竹北市民留言，「懇請市長關心一下竹北市井小民停電超過20小時的情況，再不復電我也想《獅吼》」、「你們在享受歡樂，我們在受停電之苦！誰能救援呢」、「竹北華興停電已經超過20小時，市長你知道嗎」。

▲新竹縣議員鄭朝鐘發文如上。（圖／翻攝鄭朝鐘臉書）



▲竹北市長鄭朝方回應。（圖／翻攝鄭朝方臉書）



針對停電一事，鄭朝方表示，他早上就接獲通報，並立即通報台電。經查原因是，竹北變電所第40發生地下分歧電纜事故，影響區域竹北市華興三街、新光一街等路段共停電911戶。

鄭朝方說，事發後台電已派員前往現場進行查搶修，並於16時38分復電263戶（第1處事故點），目前尚有648戶未送電，「第2處事故區間為確認故障電纜位置，現場人員需開啟相關孔蓋測試電纜，俾儘速抽換電纜，台電已加派人手搶修中，預計半夜就會復電。」