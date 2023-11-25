婦科聖手搖身一變安樂死推手　江盛披時力戰袍：安樂死議題不能停下

▲時代力量不分區參選人江盛。（圖／時代力量提供）



記者杜冠霖／台北報導

婦產科醫師江盛是台灣第一個推動安樂死公投議題者，他此次披上時代力量戰袍，列在不分區名單第四位，他接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，安樂死在推動或是修法提案過程中都遇到很大困難，但隨著時代發展跟醫學演進，相關的需求越來越迫切，自己是旗幟鮮明的倡議者，若能進國會相信非常有意義，也會讓其他政黨必須正視這個議題。

江盛是台灣安樂死議題推手之一，他表示，若已經是現代醫療難以治療的病症，為什麼不能在自己選擇的時間、安排好跟親愛的人道別？現在有15個國家以上有安樂死，包含兩種方式，第一、醫師協助死亡，就是醫師開處方後自己領藥、並決定要不要吃，第二、是像神經退化疾病漸凍人或是癱瘓病人，這部分就要請醫師協助。

江盛解釋，現在60歲以上人口3個就有1個罹癌，隨著年紀增長，每個人都可能碰到這個問題，安樂死也許不是每個人都用得到，但至少25％的人口在人生最後階段有這樣的需求，難道思考一個好的解脫方式不重要嗎？若這一代不做，只是把問題丟給下一代，所以時代力量才會提出這樣的議題。（延伸報導：人物／婦科聖手搖身一變安樂死推手 江盛拼入國會完成立法未竟之業 ）

江盛表示，安樂死要通過有幾個途徑，第一個就是公投，但台灣特色的公投法門檻很高。第二個是透過國會提出，假設自己真的當選，可以由民代提案，然而民調有超過7成的人贊成安樂死，但政治是複雜且多面向的，這只是其中之一的議題，自己是旗幟鮮明的安樂死倡議者，若能進國會相信也非常有意義，其他政黨也必須正視這個議題。

而國民黨立委許毓仁也曾提出安樂死相關法案，最後無疾而終，江盛回憶，當時體育主播傅達仁努力推動這樣的議題，許毓仁作為國民黨不分區立委、自由派代表表達支持，也提出很好的法案，但光名詞的爭議就很多，這就是台灣目前的處境。

江盛表示，民眾黨也有提出類似法案，柯文哲作為台大醫師看過很多例子，他不是那麼詳細了解這個議題，但他直觀瞭解有些人正經歷這些悲慘狀況，他知道有人需要這樣的倡議。

江盛指出，時代力量內部也有討論一個版本，但草案就是試探的石頭，未來還要經過很多折衝跟修改，但社會總要有討論，隨著時間發展，病人生命不斷延長，還是要面對衍生出來的問題。

至於選擇投入時代力量的原因，江盛解釋，台灣經過多次政權更替的階段後，還是需要更多的中間力量，一但執政就會有包袱，但社會重要議題改革不能因此停下，民間相關議題還是要有立場，時代力量是一個年輕政黨，在挑選不分區名單時會選擇一些領域的議題，自己被時代力量花蓮黨部主委邀請，作為一個議題運動者，為何不呢？