人物／從接生到送死　安樂死推手江盛：富人才能決定「好死」並不合理

▲時代力量不分區參選人江盛。（圖／時代力量提供，下同）



記者杜冠霖／台北報導

台灣過去陸陸續續都有因為個別事件有人提出安樂死議題，而婦產科醫師江盛在2018年是第一個推動成為公投議題者，他為了爭取一份份連署，趁著診間空閒到市場、公園拜票，從搖籃到墳墓、由巨塔入市井，此次江盛選擇披上時代力量戰袍，他接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，現代醫學把臨終病人當人質，讓他們活著卻也活得痛苦，前體育主播傅達仁花了3百萬才到瑞士，有錢人才能決定是否「好死」，這是合理的嗎？

江盛過去在醫院負責醫學倫理的教育，作為一個婦產科醫師，多年的執業生涯也遇過女性墮胎議題的許多討論，江盛認為，墮胎與安樂死是一個相對的議題，在人生的兩端，牽涉生命的開始與結束，也都需要醫師協助。

「英國1967年墮胎合法化，台灣則是1984年，可以看到整個社會演化的過程，世界上也還有很多限制女性墮胎的地方，這是一個演化過程。」江盛認為，安樂死議題同樣如此，在得了重病、只剩下難以忍受的痛苦，已經經過很好的醫療照顧後，為何不能選擇在醫師協助下結束生命？

江盛表示，若沒有這樣的管道，那些遇到這種情況的人只能另尋出路，這些經常是社會新聞看到，包含：跳樓、小孩殺了臥病不起的父母等等，台灣每隔一段時間就會發生，難道要忍受這種事一再發生？安樂死是所謂終極人權，假如不幸遇到類似的狀況，至少賦予人民有權利對自己的生命做出重大決定，這也是醫學倫理所強調的，以病人為中心。

江盛質疑，若已經是現代醫療難以治療的病症，為什麼不能在自己選擇的時間、安排好跟親愛的人道別？現在有15個國家以上有安樂死，包含兩種方式，第一、醫師協助死亡，就是醫師開處方後自己領藥、並決定要不要吃，第二、是像神經退化疾病漸凍人或是癱瘓病人，這部分就要請醫師協助。

江盛解釋，現在60歲以上人口3個就有1個罹癌，隨著年紀增長，每個人都可能碰到這個問題，安樂死也許不是每個人都用得到，但至少25％的人口在人生最後階段有這樣的需求，難道思考一個好的解脫方式不重要嗎？若這一代不做，只是把問題丟給下一代，所以時代力量才會提出這樣的議題。

至於部分人主張安寧緩和條例、病人自主法就可以因應。江盛認為，那是毫無知識的說法，在台灣，安寧醫療醫學會是最主要反對安樂死的團體，安寧醫療是不急救、讓重症無法治療的病人自然離世，但這跟安樂死的觀念差非常多，不急救還是可能會讓病人遇到那些悲慘狀況，這主導權還是在醫師，跟安樂死的理念是扞格的。

江盛強調，現在社會支援系統還不到那樣，卻把病人當人質，讓他們活著卻也活得痛苦，只是祈禱有一天科技會進步、能夠改善病人的病程，用一種虛幻未來綁架受苦的身體跟靈魂。傅達仁花了3百萬、分了兩趟才到瑞士，有錢人才能決定自己是不是能夠「好死」，這是合理的嗎？

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