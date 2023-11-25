快訊／7-11開出2張千萬發票！中獎明細曝光

▲112年9-10月發票今（25）日開獎。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者周姈姈／綜合報導

112年9-10月發票今（25）日開獎，統一超商共有2位消費者獲得千萬特別獎、3位獲得2百萬特獎；另外，雲端發票專屬獎則有5位百萬得主。



統一超商統計有2位消費者獲得千萬大獎！一人在新竹縣湖口鄉的7-ELEVEN文樂門市購買190元的鮮食、購物袋；一人在台東縣台東市的7-ELEVEN東安門市購買35元的麵包、CITY CAFE。



還有3位獲得2百萬特獎！一人在台中市大甲區的7-ELEVEN金甲后門市購買54元的鮮食、泡麵；一人在新北市中和區的7-ELEVEN新積穗門市花9元使用ibon便利生活站列印服務；一人在高雄市楠梓區的7-ELEVEN晉學門市購買59元的冰品。



5位雲端發票專屬獎百萬得主！一人在台南市永康區的7-ELEVEN忠勇門市購買39元的飲品；一人在桃園市中壢區的7-ELEVEN自強一門市購買30元的水果；一人在台北市中正區的7-ELEVEN北捷門市購買25元的茶裏王飲品；一人在新北市泰山區的7-ELEVEN貴賢門市購買360元的生活用品、飲品、CITY CAFE；一人在台中市南屯區的7-ELEVEN嶺東二門市購買15元的統一麥香飲品。

▲發票中獎明細。（圖／7-11提供）※點圖放大