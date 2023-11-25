2023中國「最具幸福感城市」調查結果揭曉　10座省會城市領銜

▲成都樓房天際線與四姑娘山山景連成一片。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

「2023中國最具幸福感城市」調查結果今（25）日在成都舉辦的中國幸福城市論壇上公布，以成都、杭州等10個省會級城市領銜入榜，北京西城區、上海閔行區則是入選直轄市內最具幸福感的轄區。榜單還包括11個地級市及城區、縣級市等不同規模的城市。

▲杭州市銀杏林。（圖／CFP）

《新華社》報導，「中國最具幸福感城市」調查推選活動由《瞭望東方週刊》主辦，迄今已連續舉辦17年，中國幸福城市實驗室和百度研究院商業智能實驗室提供技術支持。

據悉，2023年的調查推選活動以「高質量發展讓城市更幸福」為主題，經由大數據採集、問卷調查、材料申報、實地調研及專家評審等各個環節評選，最終計算出結果。

結果顯示，成都、杭州、寧波、南京、廣州、長沙、瀋陽、呼和浩特、青島、太原被推選為「2023中國最具幸福感城市」（省會及計劃單列市）；溫州、台州、泰州、蘇州、鄂爾多斯、無錫、湖州、攀枝花、威海、營口、嘉峪關被推選為「2023中國最具幸福感城市」（地級市）。

北京市西城區、上海市閔行區、上海市黃浦區被推選為「2023中國最具幸福感城區（直轄市轄區）」；廣州天河區、杭州富陽區、成都龍泉驛區、杭州拱墅區、寧波鄞州區、杭州臨安區、紹興越城區、成都雙流區、溫州鹿城區、成都溫江區被推選為「2023中國最具幸福感城區」。

江蘇太倉市、浙江瑞安市、浙江余姚市、浙江樂清市、湖南寧鄉市、內蒙古伊金霍洛旗、湖南長沙縣、河南鞏義市、山東榮成市、湖南瀏陽市、浙江寧海縣被推選為「2023中國最具幸福感城市」（縣級市）。