男子公園睡夢中被砍！廁所清洗傷口　洗手台滿是血...民眾嚇壞

▲呂男無故持刀砍傷張男，日前遭新北地檢署起訴。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市樹林區省民公園今年10月中旬，發生一起持刀傷人案，23歲呂姓男子，無故持刀砍傷在涼亭內睡覺的64歲張姓男子，導致張男右手臂、左手食指、中指都有骨折斷裂情況。警方循線逮捕呂男，並移送新北地檢署偵辦，檢方日前偵查終結，依殺人未遂罪將呂男起訴。

據了解，今年10月16日深夜11時許，有民眾在樹林區省民公園內洗手台，發現有大片血跡，嚇得立即報警。警員趕抵，發現在附近涼亭休息的張姓遊民，頭部、手部沾染大量血跡，張男表示，剛剛在睡覺時，突然遭不認識的人攻擊，隨後到公園廁所洗手台清洗傷口，就返回涼亭內休息。

▲公園廁所洗手台滿是血，民眾見狀嚇壞報警。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方根據張男描述，調閱監視器追查，但碰巧小犬颱風過境，公園內部監視影像遭毀損，加上園內枝葉繁密，增加查緝困難。經層層過濾，發現無業住附近的呂男，也常到公園內遊蕩，並與張男有所熟識，警方立即前往住處逮捕，並搜出犯案的兇刀，呂男也坦承犯行不諱，但不願說明持刀傷人原因，新北地檢署調查後，依殺人未遂罪起訴呂男。

▲張男在睡夢中被砍傷，清洗傷口後又回涼亭呼呼大睡。（圖／記者陸運陞翻攝）