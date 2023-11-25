結局大反轉！遭獄友抹乳液蹭肛提告　受刑人驚曝：將共組家庭

▲受刑人遭獄友磨蹭肛門提告，事實上2人曾是情侶，事發後已經和好準備結婚。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫pexels）



記者黃資真／新竹報導

新竹一名楊姓受刑人在監獄內，拿乳液塗在另名因吃藥熟睡的受刑人阿良（化名）肛門磨蹭，阿良清醒後憤而提告，但在審理期間阿良澄清與楊男原本是情侶，後來分手，現在已經和好準備共組家庭，一審法官認為無性侵主觀犯意判楊男無罪；案經上訴二審遭到駁回。

判決指出，楊男與阿良原本是情侶關係，之後分手仍住在同間監獄舍房內，去年2月25日深夜，阿良吃下安眠藥後熟睡，楊男見他熟睡，在棉被內偷偷褪去阿良內褲撫摸臀部、肛門，接著塗抹乳液在肛門後，以生殖器緊貼對方臀部，阿良醒來後嚇壞喊「你在幹嘛！」憤而提告。

審理時楊男辯稱，當時阿良把腳放在自己的生殖器，以為他想和好，就想順勢進行性行為，才會做出上開行為，誤以為阿良有同意。

不過，阿良表示，他與楊男在2021年底分手，當時可能沒表達很清楚，但現在已經復合，打算要共組家庭；案發當下他吃藥睡著後沒意識有把腳放在楊男下體上，只突然感覺到有人在碰他，想撥開但沒力氣，過了一陣子後才起身問楊男在幹嘛，但不是要引誘。

另外，楊男也說在他們交往期間，曾在舍房內對阿良做過一樣的事，雖彼此曾有過不愉快但後來也都和好；一審法官根據監視器畫面，認定阿良確實有將腳橫跨在楊男下體上，使楊男有可能誤認阿良是有意與其發生性關係，難認主觀上有乘機性交之犯意，判決楊男無罪，案經上訴高等法院，遭到駁回。