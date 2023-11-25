剛拿駕照「連摔8次車」　新手瞎扯：女用胎騎起來不適應

▲一名新手駕駛騎車慘摔，抱怨用到「女用胎」男生騎起來不適應。（圖／翻攝自爆怨2公社）

圖文／CTWANT

一名男性新手騎士，在剛拿到機車駕照沒幾天後，就連續摔了8次車，甚至將自己的機車摔得宛如事故車一般。而在面對質疑時，該名男騎士卻堅稱，自己是用到「女用胎」，日後只要換其他輪胎就沒問題了。

近日有網友在臉書社團「爆怨2公社」發文，開頭就表示「請問我要怎麼跟他溝通才能讓他知道輪胎不會分男女？車主很堅持不是他自己問題」。

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而從該名網友所提供的圖片來看，有一名男性騎士發文詢問「因為我是剛拿到駕照的新手，目前已經摔了8次的車子，外觀目前就是稀巴爛很多刮傷。可是就在剛剛的第8次摔車，車頭的方向燈位置後面的朔膠黏合處，也就是畫面中照片我手指的地方，那個地方已經有點裂開了，也有點跟車漆分離了，有破洞了車頭的側邊塑膠黏合處，這樣子下雨天水進去會怎樣嗎？」

而在面對才剛上路就多次摔車的質疑時，該名網友竟然回應「是輪胎的關係喔。各位我並不是三寶，是我騎的，車款是Delight。本來客層就不適合男性的款式喔！請不要 誤會呵呵。是輪胎符合女性，所以我男生騎起來不適應，才會有這樣的悲劇，我會去換顆米其林或者鯊魚王的輪胎，謝謝各位，別再誤會了！」

但不少網友在看到這篇貼文後，完全無法認同該名網友「女用胎」的理論，紛紛留言表示「超智障」、「笑死」、「為了你的....不，是其他人的安全著想，我建議你盡量不要騎車！」摔了８次車還如此的不屈不撓，這『毅力』也是讓網友們怕了...「一台車能摔8次建議別騎車了，那是人的問題！」「真心覺得你不適合騎車，你上路蠻可怕的.....」「是否該休息先不要騎車呀？大眾運輸很方便！」甚至有網友譏諷道「有考慮裝一下輔助輪嗎？」

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