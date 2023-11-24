2賊偷遍北台灣得手超過200萬　強佔友人汽車作案遭警鎖定栽了

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區一名男子，強佔朋友汽車使用，日前夥同另名友人開車到板橋華江一路某處工地偷竊，警員發現，立即通知支援警力到場埋伏，約過1小時，男子與友人出現時，立即上前逮捕，除搜出剛竊得的工具，並在車上發現毒品。警方帶回調查發現，2人涉及北台灣多起竊案，不法所得超過200萬元。

▲黃男及施男偷遍北台灣，警方初估超過200萬。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解， 36歲施姓男子有竊盜、毒品等多項前科，日前向蘇姓友人借車後，多日都未歸還，蘇男則向警方提告侵占。本月初（9日），施男夥同32歲黃姓男子，開車到新北板橋，遭巡邏警員發現，不動聲色尾隨至華江一路停車場內，由黃男到附近工地行竊，施男則在車上等待，警員趁機通報支援警力前來埋伏。

▲黃男與施男得手後，準備離開時，埋伏警員一哄而上將其逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

約過1小時，黃男在工地內搜刮一批工具，從工地圍籬爬出返回車上，施男則下車繳費，警員見狀，立即上前表明身分，除了搜出剛竊得工具一批外，還在車上發現毒品K他命及一粒眠，並在施男身上發現，8日在基隆竊得的手錶及戒指，以及其他竊案失物，警方立即將2人帶回偵辦。

警方深入追查發現，施男、黃男等2人，另涉及新北市4件、台北市4件、桃園市4件與新竹市1件工地竊盜案，偷騙整個北台灣，總計涉嫌15件竊盜案，損失超過新臺幣200萬元，訊後將黃、施2人依違反毒品危害防制條例暨竊盜、侵占罪嫌移送新北地檢署偵辦。

▲警方在車上搜出剛竊得的工具及毒品。（圖／記者陸運陞翻攝）