3童闖無人娃娃機店　他鑽機台取物口「保證取物」畫面曝光

記者邱中岳／台北報導

北市大安區臨江街夜市，在22日有3名孩童闖進無人看管的娃娃機店，其中1名身型較瘦小的孩童，竟然直接從取物口鑽進去，並偷走娃娃機台內的物品，3人陸續得手後離開，台主發現後緊急報警。

警方調查，在22日晚上8時許接獲報案，在大安區臨江街夜市無人看管的娃娃機台，有3名孩童闖入，並由其中1名身型較為瘦小的戴帽子孩童，從取物口鑽入，並且偷走機台裡面的物品後離開。

▲3名孩童跑到無人看管的娃娃機，從取物口偷走物品。（圖／記者邱中岳翻攝）

台主發現後調閱監視器，發現3人有偷竊行為，立刻到北市大安分局安和路派出所報案，警方目前也調閱監視器追查，鎖定3名涉案的孩童，並尋找家長釐清相關案情。

事後台主也將監視器貼上網路，並寫下於大安區臨江街夜市內，出現犯罪組織由3位分工合作的團隊展現出合作的默契，連警察都搖頭，一個比魯夫還厲害，一個幫忙拿兼指揮，一個在外面把風，走的時候滿滿的收穫。

▲孩童從娃娃機台的取物口（紅圈）偷走物品。（圖／記者邱中岳翻攝）

更直言，小朋友真厲害來來回回4.5趟把娃娃都拿的差不多了！連取物口的擋板都弄斷了。這個我已經無法吞忍了抱歉。

此文一出也引起網友議論，有網友感嘆「真是傻孩子」、「哇，還笑得很開心」、「一直拿一直爽」，也有網友警察要抓人，如果家長願意出面和解，也可以商量如何處理。