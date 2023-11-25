最猛兇宅！錦新大樓3週墜3人...2人掉工地　工人嚇到不敢上班

記者邱中岳／台北報導

北市中山區錦新大樓多年來事故頻傳，導致有「猛鬼大樓」、「最猛凶宅」的稱號，加上管制鬆散、人員進出都沒有管理員控管、電梯以及逃生梯都沒有管制作為，所以許多民眾可以自行上樓，進而發生從頂樓墜落的意外，2個月間已經發生3起非住戶跑進大樓墜落意外，其中2人還掉進隔壁正在興建的社會宅工地，工人也無奈，只能敬鬼神做好該做的，有人覺得不舒服就彼此安撫。

▲錦新大樓近2個月傳出3人墜落意外，掉進一旁的社會住宅，引起市府單位重視。（圖／記者邱中岳攝）

據了解，北市錦新大樓前身為飯店，在39年前發生意外，當時帶走19條人命，自此被人稱為「猛鬼大樓」、「最猛凶宅」等稱號，據悉近十多年來，但從2020年開始，陸續有9人從頂樓墜落事件，光2023年至今為止，也發生5起墜落意外，也讓錦新大樓再度浮上檯面。

錦新大樓原本旁邊是停車場，先前也傳出有民眾墜落停車場，而該地從2020年2月開始動工興建社會住宅，預計工程到2024年8月左右才會完工，可容納住戶達378戶，估計入住人數超過7百人。

但卻在11月間，陸續傳出有2女1男從錦新大樓墜落意外身亡，其中2人跌入社會住宅建地，此事傳出也造成正在工地施工的人員心情受到影響，就有工人指出，「心情當然會受到影響」。

工人透露，儘管相關單位有來關心，也告知錦新大樓管委會加強控管人員進出、防護，但是每週都傳出有人從隔壁大樓墜落，讓部分人員人心惶惶，之前還有工人不敢上班。

▲錦新大樓工地從2020年開始興建，預計工程在2024年結束，工地緊鄰錦新大樓。（圖／記者邱中岳攝）

工地人員指出，之前就有工人心情受到影響不敢來上班，有工人上班到一半感到身體不舒服，所以就不來上班，避免工人心情上受到影響，也儘量安慰工人，也自我解釋，「錦新大樓也是有309戶，所以這裡人氣也是蠻旺的」。

據悉，錦新大樓管委會目前也由政府相關單位介入協調，希望能夠在大樓裝置磁扣鎖，可以隔離非住戶人員進出，有人提出在頂樓加裝密碼鎖，但礙於消防法規則無法實行，正研擬其他方案加強人員進出管制，可以杜絕猛鬼凶宅封號。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995