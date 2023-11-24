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「猛鬼大樓」冤魂交疊...3男女全是外地人　警出招PK閻王

▲▼錦新大樓素有猛鬼大樓稱號，近月墜樓頻傳，中山分局也加派警力守望。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲錦新大樓素有猛鬼大樓稱號，近月墜樓頻傳，中山分局也加派警力守望。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中山區錦新大樓多年來事故頻傳，導致有猛鬼大樓、最猛凶宅的稱號，加上管制鬆散、人員進出都沒有管理員控管、電梯以及逃生梯都沒有管制作為，所以許多民眾可以自行上樓，進而發生從頂樓墜落的意外，在11月間已經發生4起非住戶跑進大樓墜落意外，警方也協助進行大樓守望，避免憾事發生。

據了解，北市錦新大樓前身為飯店，在39年前發生火災意外，當時帶走19條人命，另外在事隔2年後，又發生女子因為感情因素墜落，但是卻不慎壓死賣肉粽的攤販，造成攤販身亡，女子卻僅受到輕傷，自此之後，錦新大樓意外事故就沒有少過，陸續發生縱火案、情侶雙屍命案等事件。

錦新大樓自此被人稱為「猛鬼大樓」、「最猛凶宅」等稱號，據悉近10多年來，從2012年至2019年間，原本沒有發生墜落意外，但是從2020年開始，也陸續有9人從頂樓墜落、家中服藥輕生的事件，在2023年至今為止，也發生5起墜落意外，也讓錦新大樓再度浮上檯面。

據悉，近期從錦新大樓墜落的民眾，均不是大樓住戶，2020年間1名女子從錦新大樓墜落，手機最後搜尋畫面就停在該大樓的搜尋結果；在10月至11月間，連續3周發生2女1男墜落，其中2女均從新竹北上，另名男子則是戶籍地在彰化，且查訪後並非現場住戶。

因為墜樓事故頻傳，所以也引起北市府高度重視，北市警中山分局中山二派出所也加派警力進行守望，根據了解，錦新大樓並沒有管理員，且門禁相當鬆散，目前也將考慮設置磁扣管制進出人員，中山二派出所也加派警力加強守望，排查在大樓附近的可疑民眾。

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