「台北第一凶宅」11月連4起墜樓！死者全非住戶　警方出手了

▲「台北第一凶宅」11月連4墜樓，警方宣布強化巡邏。（圖／記者邱顯燁攝）

記者趙蔡州／綜合報導

「台北第一凶宅」中山區錦新大樓多年來事故頻傳，時不時就傳出火災、輕生等社會事件，因此擁有為猛鬼大樓、最猛凶宅、台北第一凶宅等稱號。今年11月發生4起墜樓事件，加上死者都不是住戶，讓大樓的住戶非常困擾，轄區警方為此決定加強周邊巡邏，避免類似情況再次發生。

錦新大樓前身是時代大飯店，位在新生北路上、鄰近捷運中山國小站，為住商混合大樓，附近繁華喧囂且地理位置佳，房價理應居高不下，不料1984年由於電線走火發生火災，當時一度造成300多人受困，最後19人不幸殞命，49人受到輕重傷。

錦新大樓自從發生第一次火災後，未來數年間不斷發生社會事件，像是1986年發生震驚社會的「燒肉粽事件」、1996年發生人為縱火事件，造成2人死亡61人受傷、2010年發生「情侶雙屍命案」，加上今年11月4次墜樓事件，39年間就鬧出了30條人命，也因此被人稱為猛鬼大樓、台北第一凶宅。

▲警方表示，近期會加強錦新大樓的守望、巡簽勤務。（圖／記者邱中岳翻攝）

錦新大樓11月發生多次墜樓事件，死者全部都不是大樓住戶，讓真正的住戶非常困擾，當地里長也介入處理。對此，轄區警方表示，大樓沒有聘雇保全、沒有門禁系統，任何人都能隨意進出，除了考慮增設磁扣管制進出人員外，近期也會加強錦新大樓守望、巡簽勤務。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995