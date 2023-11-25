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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆「民眾黨黑料」批黃珊珊裁判兼球員　前議員候選人宣布退黨

▲▼徐佑昇。（圖／翻攝臉書／徐佑昇 與昇同行）

▲徐佑昇。（圖／翻攝臉書／徐佑昇 與昇同行） 

記者葉國吏／綜合報導　

藍白破局，國民、民眾兩黨24日各自推出副手登記參選。對此前基隆市第四選區議員候選人徐佑昇宣布退出民眾黨，同時踢爆民眾黨黑料，同時痛批黃珊珊「裁判兼球員」。

徐佑昇24日晚間在臉書發文「再會了，我曾經深愛的民眾黨，我曾經以為的新政治」，直言「越參與民眾黨，你就會越了解柯文哲，越了解柯文哲，你就會越失望。」

▲▼柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊。（圖／記者湯興漢攝）

徐佑昇提到民眾黨不分區立委第一名黃珊珊，本身就是民眾黨掌管提名與選戰的選決會成員，還是競選總幹事，卻把自己放在的最安全的第一名。「自己的安全名單自己放」，請問有沒有迴避？有沒有「球員兼裁判」的問題？

他揭露曾有一位為黨奉獻的前輩建議黃珊珊也要去選區域立委，沒想到黃珊珊卻說「這樣沒辦法輔選柯」。接著再提黃國昌，徐佑昇痛批「沒看到有所謂黨主席可以全權在期限超過之後，還能另提人選的規定。」

徐佑昇也提到退黨最後一根稻草，就是副手吳欣盈，因為柯文哲之前有下令，不分區立委都要去選區域立委，但吳欣盈當初遞補蔡壁如的缺，結果不用選、認為有特權。以下徐佑昇臉書全文：

▲▼徐佑昇退黨聲明。（圖／翻攝徐佑昇臉書）

▲徐佑昇退黨聲明。（圖／翻攝徐佑昇臉書）

【再會了，我曾經深愛的民眾黨，我曾經以為的新政治】
理性、科學、務實。
這幾個字是民眾黨在2024大選的主軸，也是柯文哲一再強調的信念。
但對於我和其他曾經為這個黨實際努力、拼命、出錢出力的同志們來說，這價值已經非常遙遠。
越參與民眾黨，你就會越了解柯文哲。
越了解柯文哲，你就會越失望。
我接下來講的話，可能會讓很多柯粉不高興，但我已經說過，我接下來只講真話，所以沒做好心理準備的，可以先退讚、離開都沒關係。
台灣民眾黨，從一開始，就是因為柯文哲這個人，也因為兩黨惡鬥下，才得以存在、才得以成為所謂「第三勢力」的政黨。
去年選舉，全台有多少青年第一次投入選舉，為的就是能夠替阿北宣揚理想，擴張民眾黨的影響力和版圖，進而能改變台灣政治。
很遺憾的，民眾黨確實沒有資源，確實沒有兩黨強大的組織，所以我們絕大多數都敗選了。
但敗選並不可怕，勝敗乃兵家常事，想再拼的，檢討就是了。
但可怕的是，選完就把我們忘記、踢到一邊去的民眾黨。
可怕的是，直接跑去跟我們當初的對手或地方派系結盟的民眾黨。
以基隆為例，當初喧騰一時的「討打姊」，在「討打事件」還沒爆發時，早就已被拉攏入黨，組織部早已造名列冊。我說話，我負責，歡迎來告。
是後來「討打事件」爆發，柯才趕緊說出了「本來有邀請，但沒正式入黨」的謊言。直到今日，大家也都信以為真了。
更不用說，基隆的選哲之友會總顧問，是找前親民黨籍的議員擔任。
你會問，那這些為民眾黨參選過的同志們呢？
答案是：不重要。
沒選上、沒票，當然是找「現在就有票」的人，這才是最「理性、科學、務實」的做法。全台各縣市都是這樣操作，絕對不只基隆。
不知道大家有沒有發現，基隆找的都曾是親民黨背景的政治人物幫忙。
這就是重點了，是誰找的？誰有線？誰曾經是親民黨，又具備選戰重要職務的人？我想不用我再說。
不分區立委名單是「倒數第二根稻草」
位列不分區第一名的黃珊珊，本身就是民眾黨掌管提名與選戰的選決會成員，還是競選總幹事，卻把自己放在的最安全的第一名。
「自己的安全名單自己放」，請問有沒有迴避？有沒有「球員兼裁判」的問題？更不用說，2022年，全黨集中多少資源，幫一個當初完全不願加入民眾黨的黃輔選，現在又穩坐不分區第一名，為黨的貢獻在哪裡？到底憑什麼？
有一位為黨奉獻的前輩，曾經跟黃說過，叫她應該也要去選區域立委，選台北市港湖之類的都好，憑什麼她就不用打仗？
黃當時只回說，這樣她沒辦法輔選柯。
結果實際原因是什麼？因為有不分區第一名，當然不必累個半死去選區域。
再來是黃國昌的提名，我先聲明，我對於黃國昌本人沒有意見，也無意批評他。
但當初民眾黨的不分區提名，明明就有一個海選提名推薦的規則，柯自己也在媒體上說好幾次民眾黨不分區有海選。
但這個規則當初就是到今年8/31報名截止，我也沒看到有所謂黨主席可以全權在期限超過之後，還能另提人選的規定。
請問那些遵守你最喜歡講的「制度」、「SOP」，最守法也實際去報名海選的人，他們是白癡嗎？
最後一根稻草，就是今天的副手人選吳欣盈。
我想大家一定看得很清楚，吳欣盈絕對不是柯「第一首選」要找的搭檔，但我們先排開不談。
柯先前有下令，不分區的立委都要下去選區域立委，因此現任不分區的立委們，不管多艱難，也都下去選了，但就有一個人有特權，那就是遞補蔡壁如委員的吳欣盈，就她不用選。
然後？然後也沒怎樣，繼續當立委。
結果，柯昨天到今天早上柯還在找郭董，中午突然跟我們這些黨員和支持者說，吳現在要選副總統了，因為她有優秀的國際金融能力，選決會還高票通過。
傻眼，不解，心寒。
曾經的阿北，是一個痛批財團官商勾結、胡搞瞎搞的新政治家。
曾經的阿北，是一個主張公開透明、拒絕密室協商的新政治家。
曾經的阿北，是一個主張要守法守制度、不要人治的新政治家。
「理性、科學、務實」
我終於看懂了，也終於決定，不再欺騙自己。
真相往往是殘酷的，但我就只寫到這邊。
改變台灣的政治，還有很多方式。
再會了，我曾經相信、深愛的台灣民眾黨。
再會了，我曾經以為的新政治。

 
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