藍白合變鬧劇！黃珊珊臉書被轟爆：自私害死民眾黨

▲民眾黨總統參選人柯文哲（右）、黃珊珊（左） 。（圖／記者李毓康攝）



記者朱祖儀／綜合報導

藍白郭會23日不歡而散，民眾黨總統參選人柯文哲及國民黨總統參選人侯友宜，今（24）日將分別公布副手去登記參選。不過仍有不少人為藍白破局感到惋惜，甚至將責任都歸咎於柯文哲競選總幹事黃珊珊身上，不少人紛紛灌爆她的臉書，表示「不要功高震主，不要任性，賠了整個台灣」。

柯文哲、鴻海創辦人郭台銘23日邀侯友宜到台北君悅飯店會面，不過會談氣氛火爆，最後更是不歡而散，確定藍白合破局，消息一出隨即有網友開始抓兇手。由於黃珊珊22日曾在臉書指出，「柯文哲將以台灣民眾黨總統候選人身分拚戰到底，這句話應該很清楚！」因此不少人紛紛跑到她臉書砲轟。

網友表示，「黃珊珊居心何在？一手破壞藍白合作！妳是在幫民進黨在害民眾黨」、「算了吧？以一已之私害死了民眾黨，讓柯文哲成為萬夫所指的笑話。當然妳也不例外臭名昭彰」、「選北市長時不掛黨參選，現在又要左右黨事」、「不想再檢視民調，又一直提民調，民調要是真的準，黃珊珊就不會是黃老三！現在沒人要信妳的柯學民調」、「好自私喔，自己將要有工作，但卻害柯P跟一票民眾黨員持續失業」。

藍白合破局後，柯文哲今早11時將前往中選會登記，同時公布副手人選，據悉「新光小公主」立委吳欣盈將陪同領表，是可能的副手人選；同時間國民黨也將舉行中常會，預計宣布侯友宜副手，侯友宜也將在11時45分到中選會登記參選，目前戰鬥藍精神領袖趙少康當副手呼聲最高。