侯友宜拒進「君悅2538房」原因曝！　柯文哲早有當副手準備

▲藍白合君悅酒店會談現場，柯文哲(左起)、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

國民黨、民眾黨各自推出副手趙少康、吳欣盈前往登記參選，總統大選確定成為三腳督局面。回顧23日君悅鴻門宴，藍白郭三方上演總統級分手擂台，但其實早在11/15柯文哲跟國民黨協商時，就已經有做副手的心理準備。藍營則因擔心柯文哲閉門說一套、公開又說一套，拒絕進小房間密談。

23日侯友宜、柯文哲、郭台銘、馬英九與朱立倫「五巨頭」的世紀攤牌會談，最終演變成大型公開互撕對嗆「政治實境秀」。雖然國民黨，面對藍白合始終表達將等待至最後一刻的誠意，但最後在雙方激烈爭辯吵嚷聲中，五巨頭會談還是不歡而散。

▲侯友宜當場唸簡訊，柯文哲暴氣回嗆。（圖／記者李毓康攝）

根據了解，國民黨當時堅決不進房間協商，主要是因為柯陣營在23日先是臉書發文稱郭台銘是戰友，後來又以發採通的形式邀請侯友宜到君悅。這兩動作讓侯陣營感覺不禮貌，當下決定就算前往也不絕不會進「2538號房」密會。最後三方就在郭辦發言人黃士修惹怒國民黨主席朱立倫的情況下不歡而散。

根據《聯合報》報導，國民黨堅決不進小房間的原因，就是怕柯文哲閉門說一套、公開場合又說一套。根據了解，柯文哲早在11/15跟國民黨協商時，就有做副手的心理準備，只是要有公平公開機制，讓他向柯粉溝通交代。

▲郭辦發言人黃士修與國民黨發言人楊智伃產生肢體碰觸。（圖／國民黨發言人楊智伃提供）



但這一決定引起民眾黨主戰派幕僚黃珊珊、陳智菡等不滿，柯陣營甚至擔憂被冠上「小藍」封號。民調專家會議上，甚至還有主戰派對柯文哲說「你看被騙了吧」，順勢操作「國民黨要讓6%」的風向。只是沒想到，柯文哲原是希望在野可以談整合，所以才會邀請鴻海創辦人郭台銘當公親，最後卻在君悅翻車，侯友宜直接念出私訊內容，藍白合宣告破局。