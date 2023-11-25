廉航放大量「0元來回機票」　達人提醒1點：最低3287元

▲泰國曼谷。（圖／達志影像／美聯社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

隨著全球疫情解禁後，許多人更想要好好把握機會出遊。機票達人「布萊N」分享泰越捷廉價航空放出大量0元機票的消息，但也提醒時間已超過免簽證，網友需要多加注意。

「布萊N 機票達人」在臉書粉專發文表示，泰越捷台北、曼谷又放出許多0元機票，時間集中在5至8月，「這個日期很微妙，就是免簽的日期過了啦」。

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布萊N表示，曼谷回程0元日子很少，不過泰越捷有不定時放票的習慣，可以隨時上去刷看看，只要刷到0元的機票，來回算上手續費、稅，只要3287元（103.9美金）。

▲越捷航空。（圖／業者提供攝）



網友看完紛紛留言，「搶到了，謝謝分享」、「免簽結束直接放票」、「簽證貴嗎？應該還是值得吧」、「這時間去泰國不是滿身大汗，就是被雨淋得滿身」、「已刷8月，謝謝分享」、「誤點率很高」、「買到0元機票支付簽證費，我可以」。

此外，也有許多網友直接下訂機票，認為泰國會延續免簽證，讓布萊N笑回「果然是台灣人，這也想賭，讚讚」。

據了解，泰國政府宣布，自2023年11月10日起至2024年5月10日止，開放台灣旅客免簽證入境泰國，停留期限為30天，台灣旅客前往泰國時，僅需持6個月以上有效護照及機票即可入境，不僅省時還能省下簽證費用。