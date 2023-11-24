松林社區復育苧麻、精進傳統梭織　奧萬大園區也買得到

▲傳統梭織商品開發設計。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣仁愛鄉松林社區發展協會近5年來執行苧麻復育、梭織工藝文化推廣、部落遊程體驗和里山倡議等工作，今年度的「苧在山林」計畫更以精進傳統梭織商品的開發設計為主軸，透過部落織女巧思創作，在梭穿經緯中演繹傳統工藝技術，呈現山林工藝美學的當代風華，成果特別亮麗。

松林社區發展協會於23日舉辦「苧在山林」里山織色成果發表會，現場除展示傳統梭織商品開發設計：完成布匹5款10件、披肩15件、轉印圖紋文創織品4款32件，合計57件作品，也安排部落長者示範剝麻取纖的傳統技術，並結合在地友善農產品展售、部落遊程推廣，希望加深民眾對生態、生產與生活和諧永續發展的認知和意識。

▲▼仁愛鄉松林社區發展協會執行苧麻復育情形。（圖／林業保育署南投分署提供）

協會理事長潘筱玉表示，松林部落透過林業保育署南投分署「社區林業計畫」輔導，執行苧麻種苗保育與管理，不僅滿足部落復振苧麻工藝文化的需求，也兼具逐步建立苧麻知識體系的任務，同時可提供其他族群和部落免費苧麻苗；部落織品的開發設計則由里山織色工坊老師何珍襄協助培育部落織女，並將所設計的織紋免費提供部落使用，形成「以在地企業培力部落產業」的發展模式。

▲▼林保署南投分署透過「社區林業計畫」，輔導松林社區發展協會執行苧麻梭織工藝文化推廣。（圖／林業保育署南投分署提供）

林保署南投分署長李政賢說明，奧萬大國家森林遊樂區也與部落合作密切，共同發展生態旅遊，推廣部落文化特色，里山織色織品及部落特色產品也會於遊樂區進行展示及販售，未來將持續輔導部落，保全土地健康，活用自然資源，整合傳統知識和現代科技，並運用公私協力機制，整合部落內外資源，以營造里山永續發展願景。