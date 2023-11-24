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學校裡拍18禁色照！男老師販售嫩妹「成人寫真」　師生私下分著看

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓媒體近日披露一起色情入侵校園的事件，而且背後主使竟是男老師。據報導，這名中學男老師早在6年前開始，就經常把女性帶到學校拍攝成人色情照，地點包含電腦教室、辦公室、戶外環境等，不但將照片PO上網，還整理成寫真集販售，據悉其他師生還私下共享資訊。男老師則承認有模特兒是以前教過的女學生。

▲▼南韓男老師把女生帶到學校拍攝成人色情照，並將照片上傳至社群帳號，其他部分師生也知情。（圖／翻攝自YouTube）

▲南韓男老師把女性帶到學校拍攝成人色情照，並將照片上傳至社群帳號，據悉部分師生也知情。（圖／翻攝自YouTube）

根據JTBC等南韓媒體報導，首爾某中學約聘僱男老師從2017年開始在網路社群帳號上傳大量成人色情照，被攝者多是作性感打扮或只穿內衣褲的年輕女性，而且許多照片背景都在校園裡。然而，他在另一個不公開的私人帳號簡介中提到，自己的職業是一名教師，還寫著「私生活單純」等語，相當諷刺。

報導指出，這名男老師在2022年底因為向學生說出不適當的言語，被校方以此為由在約聘到期後不再續約，但據悉，當時學校裡的其他老師和學生早就已經開始「互相分享」他的成人寫真帳號。一名教師同仁更表示，「感覺他之前經常向學生提議『幫你拍照』、『幫你拍影片』等話語。」

▲▼南韓男老師把女生帶到學校拍攝成人色情照，並將照片上傳至社群帳號，其他部分師生也知情。（圖／翻攝自YouTube）

▲男老師的社群帳號上，有許多照片女模特兒只穿內衣褲，一邊擺出性感姿勢。（圖／翻攝自YouTube）

男老師在電話中回應韓媒表示，這單純是他平時的興趣，而且販售的寫真集幾乎沒有獲利，對於指控感到很委屈。針對幫學生拍色情照的傳聞，他解釋，有些以前教過的學生說想當模特兒，所以曾經有找對方過來問說「我有在拍人物照，能不能幫忙（當模特兒）？」但他也強調，帳號有設置瀏覽年齡限制，還有附上電話號碼，無法理解「只是個人嗜好而已，有什麼問題」。

媒體報導指出，由於男老師後來離開學校，校方並沒有正式接獲檢舉，也沒有召開懲戒委員會，他現在已進入另一所學校任職，目前仍繼續在從事教學工作。教育當局已經將相關事件通知他的新學校，但因為是約聘僱人員，就算校方調查出不當行為，能採取的懲戒措施也不多，通常是校長口頭警告或直接解除合約。

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