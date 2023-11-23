朱立倫率藍不分區登記　韓國瑜提「腦眼耳嘴」要點：請給國民黨機會

▲朱立倫率韓國瑜等國民黨不分區立委參選人到中選會登記。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫今（23日）下午率黨提名的不分區立委被提名人到中選會領表。朱立倫表示，國民黨絕對記取過去所有教訓，再出發，給台灣人民最強最好的名單，每位都是最好的。被列不分區第一的韓國瑜提出不分區立委「腦眼耳嘴」要點，要捍衛國民黨提出有利中華民國與人民的法案、政策，也要要察覺人民疾苦，跟人民貼近在一起，並嚴厲監督政府；韓也呼籲，所有親愛的海內外同胞，給國民黨一個機會，他們一定會重新站起來。

朱立倫23日下午1時29分到中選會位在徐州路的中央聯合辦公大樓南棟前門口，並依序與與會的不分區立委被提名人握手致意，而韓國瑜則準時1時半抵達。

韓國瑜表示，這次不分區立委具重要三重性：第一、黨的提名；第二、人民期待；第三、良心工作。在國民黨領軍下，這次不分區責任重大、壓力沉重，台灣處境讓人非常擔心，內外交困，2000年來民進黨執政了16年，「一句話，受夠了，真的是受不了」，貪汙腐敗橫行，所有民進黨過去的理想通通離人民遠去，清廉、情政、愛鄉的民進黨已變成神話，變成貪汙腐敗、愛金錢。

韓國瑜說，期待從他本人開始，所有國民黨中央委員會投出的不分區立委，一定要作到腦要思考國家到底要什麼、眼要看清楚國家正確方向 、耳要聽清楚人民痛苦的吶喊、嘴要大聲說出人民疾苦，絕不能當啞巴，要全力衝刺。

韓國瑜表示，國民黨提出有利中華民國與人民的法案、政策，國民黨不分區立委一定要全力捍衛、要察覺人民疾苦，跟人民貼近在一起，也要嚴厲監督政府，不管哪個政府執政，立委有天責監督政府，作出最有利人民的發展。

韓國瑜喊話，所有親愛的海內外同胞，給國民黨一個機會，他們一定會重新站起來，這些不分區立委各行各業多麼優秀、專業，失敗、跌倒也不怕，重點是能否重新站起來，符合老百姓期待，使命是讓貪汙腐敗的政黨遠離台灣政壇。

朱立倫則說，這幾天大家最關心、憂心藍白合，但至少所有民眾最開心的是，國民黨提出史上最強、最亮眼、最專業的不分區立委名單。國民黨絕對記取過去所有教訓，再出發，給台灣人民最強最好的名單，每位都是最好的。

朱立倫也說，他要在國人面前宣誓，相信國民黨不分區立委進到立法院，一定是最好的立委，同時能讓所有人民聲音都能在國會發出。