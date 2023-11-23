　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫率藍不分區登記　韓國瑜提「腦眼耳嘴」要點：請給國民黨機會

▲朱立倫率韓國瑜等國民黨不分區立委參選人到中選會登記。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朱立倫率韓國瑜等國民黨不分區立委參選人到中選會登記。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫今（23日）下午率黨提名的不分區立委被提名人到中選會領表。朱立倫表示，國民黨絕對記取過去所有教訓，再出發，給台灣人民最強最好的名單，每位都是最好的。被列不分區第一的韓國瑜提出不分區立委「腦眼耳嘴」要點，要捍衛國民黨提出有利中華民國與人民的法案、政策，也要要察覺人民疾苦，跟人民貼近在一起，並嚴厲監督政府；韓也呼籲，所有親愛的海內外同胞，給國民黨一個機會，他們一定會重新站起來。

朱立倫23日下午1時29分到中選會位在徐州路的中央聯合辦公大樓南棟前門口，並依序與與會的不分區立委被提名人握手致意，而韓國瑜則準時1時半抵達。

韓國瑜表示，這次不分區立委具重要三重性：第一、黨的提名；第二、人民期待；第三、良心工作。在國民黨領軍下，這次不分區責任重大、壓力沉重，台灣處境讓人非常擔心，內外交困，2000年來民進黨執政了16年，「一句話，受夠了，真的是受不了」，貪汙腐敗橫行，所有民進黨過去的理想通通離人民遠去，清廉、情政、愛鄉的民進黨已變成神話，變成貪汙腐敗、愛金錢。

韓國瑜說，期待從他本人開始，所有國民黨中央委員會投出的不分區立委，一定要作到腦要思考國家到底要什麼、眼要看清楚國家正確方向 、耳要聽清楚人民痛苦的吶喊、嘴要大聲說出人民疾苦，絕不能當啞巴，要全力衝刺。

韓國瑜表示，國民黨提出有利中華民國與人民的法案、政策，國民黨不分區立委一定要全力捍衛、要察覺人民疾苦，跟人民貼近在一起，也要嚴厲監督政府，不管哪個政府執政，立委有天責監督政府，作出最有利人民的發展。

韓國瑜喊話，所有親愛的海內外同胞，給國民黨一個機會，他們一定會重新站起來，這些不分區立委各行各業多麼優秀、專業，失敗、跌倒也不怕，重點是能否重新站起來，符合老百姓期待，使命是讓貪汙腐敗的政黨遠離台灣政壇。

朱立倫則說，這幾天大家最關心、憂心藍白合，但至少所有民眾最開心的是，國民黨提出史上最強、最亮眼、最專業的不分區立委名單。國民黨絕對記取過去所有教訓，再出發，給台灣人民最強最好的名單，每位都是最好的。

朱立倫也說，他要在國人面前宣誓，相信國民黨不分區立委進到立法院，一定是最好的立委，同時能讓所有人民聲音都能在國會發出。

▲▼中國國民黨全國不分區立法委員候選人登記 朱立倫 韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
快訊／柯旻豪改口拒認罪收押第7天　檢警今提訊...家人急換律
柯文哲留言：我們一定會贏　郭台銘回「1符號」
郭台銘退選！賴佩霞被視最大輸家　賴辦：她未規劃重新申請美護照
夫街頭遊蕩…見老婆歉回「妳好面熟」！妻無奈：已經好幾年了
分析／藍軍「棄柯保侯」戰開打　陸戰南票北補、侯友宜成打賴悍將
快訊／吃藏壽司「喝到漂白水」　衛生局稽查竟也直擊「白粉杯」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲衝臉書致謝：我們一定會贏！　郭台銘秒回「1符號」

郭台銘退選！賴佩霞被視最大輸家　賴辦：她未規劃重新申請美護照

李柏毅發起「護國海鯤號」行動　潘孟安：藍白還在吵，民進黨已做好準備

民進黨「護國海鯤號」宣傳車衝小雞選情　高雄左營打頭陣

郭台銘退選！賴佩霞「放棄美國國籍」超虧　網搖頭：根本賺爛

「侯康配」成軍！　侯友宜競辦：必發揮強強聯手加乘效果

郭台銘宣布退選　媒體人：賴佩霞白白放棄美國籍是「最大輸家」

快訊／曝接侯副手「與周杰倫有關」　趙少康：我受人幫忙湧泉以報

分析／藍軍「棄柯保侯」戰開打　陸戰南票北補、侯友宜成打賴悍將

郭退選！趙少康要拉「經濟藍」回鍋　嗆：經濟靠柯文哲就完蛋了

「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐

拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

黃士修惹怒朱立倫「不歡而散」　郭台銘：不是Happy Ending

被批唸簡訊是名嘴側翼做的事　侯友宜怒回柯文哲：你有同意

終於等到！馬朱侯郭柯全到齊 三方會談「君悅2538號房登場｣

時間不等人！郭台銘擺2計時器　力邀侯友宜來住君悅

打電話吵同事睡覺他超氣　下秒換老闆打結果罵錯人

小甜甜「十指緊扣」牽新歡逛街　穿激短熱褲露到腿根

柯文哲衝臉書致謝：我們一定會贏！　郭台銘秒回「1符號」

郭台銘退選！賴佩霞被視最大輸家　賴辦：她未規劃重新申請美護照

李柏毅發起「護國海鯤號」行動　潘孟安：藍白還在吵，民進黨已做好準備

民進黨「護國海鯤號」宣傳車衝小雞選情　高雄左營打頭陣

郭台銘退選！賴佩霞「放棄美國國籍」超虧　網搖頭：根本賺爛

「侯康配」成軍！　侯友宜競辦：必發揮強強聯手加乘效果

郭台銘宣布退選　媒體人：賴佩霞白白放棄美國籍是「最大輸家」

快訊／曝接侯副手「與周杰倫有關」　趙少康：我受人幫忙湧泉以報

分析／藍軍「棄柯保侯」戰開打　陸戰南票北補、侯友宜成打賴悍將

郭退選！趙少康要拉「經濟藍」回鍋　嗆：經濟靠柯文哲就完蛋了

冬盟要選手撐住壓力　綱總說明球員選才機制

《大都會 天際線2》再傳交通亂象　駕駛狂擠圓環車縫挨批太粗暴

赴陸旅遊「超額也不會解團」　不甩陸委會？交長：跨部會結論

大丹狗跟迷你馬成好友　「雙胞胎身形」網友第一眼笑翻：哪隻是馬

台南聖母廟加持！　「聖火祈福」喜迎土城國小101週年校慶

臺靜農故居「每坪修繕費50萬」　台大：規劃為人文會館、執照申請中

明華園《潮水孤蟾》　12／9屏東市千禧公園隆重登場

2024台鐵公司元年首本桌月曆出爐　收錄主力車種「11／27起預購」

控「拿千萬宣傳棒球場」　新竹市議員：都更委員會淪建商大本營　

白鹿「無尾熊抱」王鶴棣邊走邊吻！《以愛為營》大結局婚禮被刪網傻眼

正妹花1萬4玩高空彈跳　挑戰61樓世界之首澳門塔

政治熱門新聞

快訊／柯文哲道歉了！坦言昨會談「一場鬧劇」　批國民黨「來踢館的」

快訊／郭台銘宣布退選　聲明全文曝光

君悅鴻門宴5大破局關鍵一次看　他是最後一根稻草

快訊／會辭中廣董事長？　趙少康：當選才會辭

快訊／柯文哲確定搭檔吳欣盈

快訊／本土藍＋戰鬥藍！　侯友宜將攜趙少康登記參選正副總統

藍白會談破局「這1幕是名場面」　鄉民狂點頭

快訊／郭台銘宣布退選　賴佩霞發聲明：這一路我們沒有背棄理念

侯友宜為何公開柯文哲「私人簡訊」？　她曝原因：一槍斃命

全面開戰！國民黨劃清界線　嚴禁柯文哲替藍營立委參選人站台

柯文哲今早領表「宣布副手」　吳欣盈將陪同

侯友宜明天11點45分登記正副總統

侯唸簡訊　吳子嘉：最錯愕的人是郭

美麗島民調／藍白合破局！　侯友宜幾追平賴清德、拉大與柯差距　

更多熱門

相關新聞

賴清德赴左營楠梓輔選李柏毅　喊話守住高雄關鍵一席

賴清德赴左營楠梓輔選李柏毅　喊話守住高雄關鍵一席

民進黨總統候選人賴清德23日南下高雄，陪同黨內八位立委參選人完成聯合登記，之後再偕同左營楠梓李柏毅前往楠梓右昌元帥府，與市長陳其邁、立委劉世芳及在地議員陳善慧、黃文志、李雅慧等人共同參拜。賴清德表示，自己有機會能與李柏毅能前來與鄉親對話，要特別感謝無黨籍議員陳善慧的幫忙，也希望未來能與跨黨派的每一位夥伴，繼續為台灣來打拚、為地方建設來努力。

LIVE／侯柯馬朱會談掀怒火散會　國民黨19：30舉行記者會

LIVE／侯柯馬朱會談掀怒火散會　國民黨19：30舉行記者會

「不希望是無言的結局」　郭台銘：個人很難接受不是Happy Ending

「不希望是無言的結局」　郭台銘：個人很難接受不是Happy Ending

快訊／黃士修提國民黨初選民調　朱立倫氣憤回擊：禁得起考驗別汙衊

快訊／黃士修提國民黨初選民調　朱立倫氣憤回擊：禁得起考驗別汙衊

在野會談火爆　柯文哲開嗆：總統候選人要有能力而不是一堆保母

在野會談火爆　柯文哲開嗆：總統候選人要有能力而不是一堆保母

關鍵字：

朱立倫韓國瑜不分區國民黨2024立委

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

他劈腿10女護理師　4女被逼墮胎：你是惡魔

失智婦遞米粉問「吃了嗎」害兒淚崩

藍白「分手擂台」導火線曝　網揭他替老闆出氣

快訊／柯文哲道歉了！坦言昨會談「一場鬧劇」　批國民黨「來踢館的」

快訊／郭台銘宣布退選　聲明全文曝光

君悅鴻門宴5大破局關鍵一次看　他是最後一根稻草

快訊／會辭中廣董事長？　趙少康：當選才會辭

國中畢旅飛日本！5天4夜收4萬7挨轟

LINE「22款免費貼圖」快下載！LOEWE、太鼓達人超實用

快訊／柯文哲確定搭檔吳欣盈

即／彭博：郭台銘準備退選

快訊／本土藍＋戰鬥藍！　侯友宜將攜趙少康登記參選正副總統

女業務遭客戶射後不理！老闆娘親自出馬也被睡

70萬網紅夫妻宣布離婚！只交往6小時就閃婚

藍白會談破局「這1幕是名場面」　鄉民狂點頭

更多

最夯影音

更多
「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐

「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐
拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

黃士修惹怒朱立倫「不歡而散」　郭台銘：不是Happy Ending

黃士修惹怒朱立倫「不歡而散」　郭台銘：不是Happy Ending

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面