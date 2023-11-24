懷疑尪與女保姆有染！她裝針孔攝影機偷拍　竟發現驚人「真相」

▲女子從針孔攝影機發現老公與女保姆之間的真相。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

越南一名女子近日發現家裡的女幫傭與老公疑似有不正當關係，不過為了查證，她就買了針孔攝影機架設在家中。攝影機拍攝一段時間後，她便調出畫面查看，怎料，竟發現了更驚人的真相。

根據越南媒體報導，河內一名30多歲的女子育有一兒，提到老公最大的優點就是很尊敬她，也給她主導權來決定家裡的一切。生完小孩的她在家請了一段時間的產假，現在結束了她決定要返回職場工作，於是想雇用一位保姆來照顧小孩。

該名女子後來經朋友介紹雇用了一位40多歲的女保姆，而對方原先要求必須一個月回家一次探望孩子，女子也一口答應，還會送禮物讓她帶回家。不過最近她發現保姆不僅常有藉口每周要回家之外，甚至還有幾天會突然請假，導致她要忙著把事情排開回家照顧小孩。

女子對保姆的表現很不滿意，但是她發現老公都會跳出來替保姆辯護，甚至被她發現老公對保姆格外溫柔，還會偷偷看著保姆；某日她意外撞見老公給了女保姆50萬越南盾（約新台幣650元），質問老公後，對方僅說是培訓費用，打發帶過。不過對於眼前的異狀，讓女子認為2人必定有不為人知的內幕。

為了查明真相，女子就買了一個針孔攝影機藏在家中角落，而她為了想知道她不在時老公與保姆都講些什麼，於是某日她就決定待在公司晚一點再回家。不過在她把畫面調出來看時，卻發現了一件更驚人的真相。

「這段時間，我一直對妳很好，希望妳能遵守我們之間的承諾，只要妳懂得守口如瓶，不告訴我老婆我外面有女友就好。」接著老公向女幫傭承諾，近期會讓女子幫她加薪。

女子恍然大悟，原來老公與女保姆並無不正當關係，而是老公背著她在外面有小三，而且還被保姆發現，因此老公才要改變對她的態度，再用錢讓她閉嘴。對此，她氣憤表示，對於保姆協助掩飾的行為，一定會把她炒魷魚，至於忘恩負義的老公她還在思考要如何對付，同時暗中觀察他最後會選擇跟誰在一起。

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