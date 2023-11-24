幕後／柯文哲12月展開全台大造勢　空戰「專攻賴清德」謹慎面對辯論會

▲柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲與鴻海集團創辦人郭台銘23日一早見面後，雙方順利成為「戰友」，象徵郭將放棄獨立參選、改挺柯文哲，但與國民黨整合部分，歷經與國民黨侯、朱、馬3方氣氛火爆的會談後，柯24日與「新光公主」吳欣盈登記參選，藍白合正式破局。面對藍白破局後的選戰打法，黨內人士透露，民眾黨12月將展開全台的中大型造勢。

柯文哲與郭台銘在23日正式結盟成為「戰友」，但與國民黨整合失敗，2024大選成為三腳督局面。少了國民黨地方勢力幫助，柯文哲過去陸戰組織不足的缺點仍無法改善，民眾黨核心人士表示，由於區域立委、不分區立委名單皆已出爐，接下來將會持續舉辦「廟口開講」，而且讓不分區人選上台助講。

而根據民眾黨目前規劃，柯文哲24日與吳欣盈一同在中選會登記完畢後，26日將與不分區立委提名人黃國昌在劍潭青年活動中心舉辦「眾青開講」，與青年進行「直球對決」現場ＱＡ，除了穩住柯文哲在青年的支持度，也藉此衝刺政黨票。

不僅如此，民眾黨核心人士指出，除了小型造勢以外，12月將展開全台的中大型活動造勢，造勢規模就如同11月19日在新北市板橋舉辦的誓師大會，希望藉此凝聚力量。至於未來如何與「戰友」郭台銘合作，是否會找郭台銘參與陸戰活動？民眾黨人士坦言，目前尚未進一步討論，但「發展是正向的」。

而本來就具有極高優勢的空戰部分，民眾黨核心人士坦言，12月將會開放、接受媒體專訪，藉此提升媒體曝光度，此外也會繼續拍攝政策影片，儘管藍白現在已破局，民眾黨仍維持初衷、目標擺放在「政黨輪替」，用力監督民進黨，「我們絕對不會落入陷阱，變成跟國民黨互打」。

「我們的最大目標是政黨輪替，贏過民進黨總統參選人賴清德！」民眾黨核心人士也喊話，希望國民黨根據此想法，一起來監督民進黨，別因為藍白破局之後，仍持續陷入「贏過柯文哲」想法，只為了「不當老三」就顧著把民眾黨拉下來，忽略賴清德與民進黨。

至於未來戰略會不會轉向「打賴邊緣侯」？民眾黨核心人士指出，能否邊緣國民黨總統參選人侯友宜，並非民眾黨能直接決定，還是要看選民的想法，但「如果六成選民希望政黨輪替，那應該就會開始思考，誰才是最有可能達成政黨輪替的力量與人選。」

而中選會日前通過，第16任總統候選人將舉辦3場政見發表會，分別於12月20日晚間7時、12月26日下午2時、12月28日晚間7時登場；副總統候選人政見發表會為12月22日；全國不分區立委政見發表會則是2024年1月8日。

不過，因為政見發表會沒有最重要且刺激的「交叉詰問」，依照過往慣例，多數媒體皆有意爭取主辦「電視辯論會」，今年選戰呈現三腳督，辯論會將更受到外界關注。由於柯文哲「有問必答」性格，加上這幾個月在各地廟口開講時與民眾直接ＱＡ，柯營將辯論會視為「本來就該拿分的項目」。

柯營人士透露，黨內並沒有將12月的重心全壓在辯論會上，但確實必須要「謹慎面對」；儘管柯文哲善於辯論，但內部仍擔心「期待值過高」問題，因為外界往往認為柯文哲辯論口才最好，假使外界預期柯可拿95分，結果只拿到85分，就會讓民眾出現「期望越高失望越大」心理。

柯營人士稱，而因今年上半年在政大演講，造成民調嚴重下滑的侯友宜，民眾一開始預設的期待值不會太高，這時若侯友宜有些微的進步，從50分拿到60分及格邊緣，恐怕會對柯文哲不利。