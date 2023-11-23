長照公司董娘淪「四條通」躲4年　原來在醫院當看護

▲某健康長照公司宋姓董娘，遭提告傷害等罪未出庭，淪為通緝犯躲藏，士林警循線逮到她躲醫院當看護。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

在最熟悉的地方栽了！北市某健康管理顧問公司宋姓董娘，遭提告傷害、詐欺等罪，4年來屢傳不到，遭桃園、新北、台中、台北地檢署4處發布通緝。士林分局蘭雅派出所日前獲報線報後，得知宋女竟躲在醫院當看護，立刻前往埋伏逮人，順利逮捕歸案。

北市61歲宋女看準長照時代來臨，2012年成立「健康管理顧問公司」，標榜結合多年專業臨床經驗，嚴格篩選照護人員，堅持聘請具有3年以上臨床照服經驗、專業護理背景，及持有良民證的「台籍照服員」，疑因糾紛及經營不善，積欠多名員工薪水遭提告傷害、詐欺等罪。

▲宋姓董娘挨告未出庭慘淪通緝犯躲醫院當看護。（圖／記者黃宥寧翻攝）

宋女挨告後，從2019年起屢傳不到庭，被桃園、新北、台中及台北地檢署等4處通緝。蘭雅派出所日前接獲線報指出，宋女藏匿期間，利用其專長潛入醫院，默默從事看護工作。

蘭雅派出所火速派警員謝旻君、洪晨瑋及張簡如慧等人，前往宋女服務的醫院埋伏，一見她無防備出現後，上前表明身份，宋女見警後也冷靜配合，隨後遭逮捕歸案。

對此，蘭雅派出所所長吳仲偉呼籲，民眾如因案遭提告、起訴或判刑，應依地檢署或法院通知於期限內到案，切勿心存僥倖。