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公園活春宮！長髮妹埋頭「激情吞吐」　男伴爽到仰天狂抖

▲▼公園活春宮！長髮妹「激情吞吐」　他竟嗨到仰天狂抖。（圖／翻攝X@DenunciasAntio2）

▲一對男女在公園裡公然口交。（圖／翻攝X@DenunciasAntio2

記者吳美依／綜合報導

哥倫比亞又發生「活春宮」事件，光天化日之下，一對男女竟在公園裡當眾口交，只見長髮女子埋首沉醉其中，男子身體則是不斷抖動，還一度仰頭望向天空，看起來非常享受，絲毫不在意旁人眼光。

當地媒體報導，這起事件發生在伊塔圭（Itagui）的歐布列羅公園（Obrero Park），距離首都麥德林（Medellin）約11公里。目擊者拍攝影片顯示，女子坐在水泥砌成的長椅上，男子則是站著左顧右盼，但仍忍不住仰天享受。與此同時，路人們全都不敢置信，停下腳步旁觀。

網友對此表達憤怒，紛紛留言，「真是噁心，花錢去開房間啦」、「這就是動物的生活」、「該死，伊塔圭沒有摩鐵嗎？」、「萬一小孩在旁邊看怎麼辦？」、「太不尊重人了」。也有人說，「謝天謝地，這不是在我的家鄉卡利（Cali）」。

哥倫比亞活春宮頻傳，近期屢次登上新聞版面。本月初，巴蘭幾亞（Barranquilla）索萊達（Soledad）一對男女在足球場附近公園公然做愛，女方甚至露出雙臀。AV女優戴嘉多（Naty Delgado）更在成人網站上傳一段影片，她與男伴在哥倫比亞觀光纜車內發生性愛，引來警方調查，最終僅被開罰39萬3499元哥倫比亞披索（約新台幣3168元）。

►►►公園活春宮！男女激情交疊「她還露蜜臀」　小孩路過繼續嗨

►►►AV女優「纜車當砲房」性愛片PO網被抓　官員竟被譏：害更多人想看

 
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