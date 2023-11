14歲少年河邊抓魚！30公分魚叉離奇反彈「插進大腦」當場倒地

▲泰國14歲少年河邊捕魚卻遭「魚叉插腦」。(示意圖/翻攝自pexels)

圖文/CTWANT

驚悚一幕發生在泰國東北部呵叻府,一名14歲青少年查亞通(Chayathorn Thankrathok)日前與友人到河邊捕魚,怎料卻意外遭「魚叉插腦」當場倒地,緊急送醫搶救後,奇蹟保住一條命。

據《每日鏡報》報導,查亞通19日與友人相約河邊抓魚,當時他將魚叉射入水中,魚叉擊中石頭後竟反彈到他的臉上,30公分長的魚叉直接刺穿眉心、穿過大腦,少年當場呼吸急促癱倒在地,一旁友人嚇壞急忙打電話求助。

