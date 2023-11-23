民進黨拚不分區「搶救王義川」　再邀黃國昌辯論

▲綠營發起「搶救王義川大兵行動」，力拚讓排名第14名的王義川進入國會。（圖／卓冠廷提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨日前公布不分區立委名單，政治評論員王義川名列第14名，險落安全名單邊緣，激起網路上支持者「搶救王義川」的聲浪。另一方面，王義川今（23日）再度向民眾黨立委提名人、「學弟」黃國昌喊話，公開邀約辯論，「30年後不一樣了，我們現在很公平，不分區對不分區，安全名單對安全名單，希望你能接受我的邀請」。

名嘴李正皓、新北市議員卓冠廷以及網路圖文作家「惡骨聯合」今天宣布發起「搶救王義川大兵行動」，眾人綁上「一人一票救救王義川布條」並穿上自製T-shirt，參與資深媒體人周玉蔻「新聞放鞭炮」廣播節目，向支持者說明行動任務。

卓冠廷表示，民進黨不分區最高紀錄是18席，代表讓排名第14的王義川進入國會絕非不可能任務，但民進黨約還需成長關鍵6%政黨票，也就是要新增100萬票才能順利讓王義川成為國會戰將。他表示，這次黨主席賴清德將王義川安排在安全名單的邊緣，就是賦予王義川帶動整體選情的任務。

此外，王義川也向台大學弟黃國昌喊話說，「我這麼尊重你，你卻都不回應我。6天之前，我邀請你公開辯論，地點、時間、分貝，都隨你，你卻繞過我又找賴清德，這樣很不禮貌，因為我們都是不分區立委的提名人，雖然你排第二名想當穩的立委，沒有要幫民眾黨衝票的意思，我排第十四名也不差，但是我有志氣，因為有王義川的排名，就是安全的排名」。