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日本福岡20男「裸露下體」全員逃走中　大白天集體公然猥褻

驚！福岡20男「裸露下體全員逃走中」　大白天集體公然猥褻

▲警方表示，有20名男子露出下體在街上行走，其中有10人是全裸狀態。（示意圖）

圖文／鏡週刊

日本福岡縣粕屋署警方表示，在本月23日下午2點左右，於古賀市鹿部地區發現約有20名男子，完全露出下體的狀態下於街上行走，更上演「全員逃走中」，目前警方正在追緝這群人，也呼籲民眾注意。

據《西日本新聞》與《日刊體育》報導，警方表示，當時有散步民眾發現街上有20名男子，都是露出下體的狀態在街上行走，其中有10人是全裸狀態，另外有10人是穿著吊帶襪露下體的狀態。警方獲報後隨即展開調查，但目前警方並未找到任何一名當事男子。

警方指出，這20人「全員逃走中」，目前依公然猥褻方向偵辦，並呼籲民眾多加注意與提供線索。隨後這起事件也引發日本網友關注與熱議，大家紛紛驚呼：「真是變態！」、「修羅國的日常。」、「想去古賀看看了。」

另外報導也指出，吊帶襪曾經是16世紀歐洲貴族男子的衣裝打扮，因為當時的男性貴族有穿絲襪的習慣，但絲襪穿久容易鬆脫，因此後來研發在襪口的地方利用鉤子勾住，延伸至腰部扣住，讓絲襪不再脫落。

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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