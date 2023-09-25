國民黨團聲援「Lin bay好油」　喊話曾向網軍求饒的賴清德表態

▲國民黨團召開「Iin bay好油 版主被恐嚇及王鴻薇委員被恐嚇 政府不敢限期破案！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

農業粉絲專頁「Lin bay好油」版主林裕紘在網路上揭露，專案進口的巴西蛋效期錯誤標示，更痛斥農業部「瞎扯蛋」後，受到網友恐嚇，包含家人都受害，就連國民黨立委王鴻薇也遭恐嚇。國民黨團總召曾銘宗今（25）日召開指出，恐嚇者竟有被害人資料，是否有特定政黨網軍介入縱容，賴清德、行政院長陳建仁出來面對，限期破案；藍委費鴻泰也說，民進黨主席賴清德四年前也曾向網軍求饒，應出來表態。

費鴻泰表示，如果民進黨政府覺得lin bay好油嘴巴被堵起來了，可以少好幾天新聞，這樣的政府配當執政黨嗎？大家都說綠粉出征，寸草不生，民進黨主席賴清德四年前也曾對網軍求饒，現在網軍文化變本加厲，賴應該要對外表態。

國民黨立委林為洲表示自己身為立委，不會害怕威脅恐嚇，但是lin bay好油是一般民眾，被恐嚇當然會怕，才會關粉專，政府的處理態度卻不果決，縱容作惡者，讓這些人更囂張，以為只要出征都能被政府放一馬。

林為洲續指，法務部、警政署、刑事警察局、國家通訊發展委員會、數發部，這些與網路有關的單位，花這麼多預算在幹嘛？數發部今年預算200億，只會賣麵線，連個IP都查不出來，今天若是蔡總統被恐嚇，馬上就能查到，要求政府以最短時間給國人交代。

曾銘宗提及，lin bay好油在9月13日關閉臉書，原因是不斷揭發國內進口雞蛋弊端，遭到恐嚇，連妻子名字，家中住址都被找出，王鴻薇揭弊講了一次民進黨多挨一刀，竟報案兩個月沒下文。

曾銘宗說，嚴重譴責影響言論自由、人身自由的恐嚇行為；恐嚇者竟有被害人住址與家屬名字，高度懷疑有公權力介入，或是特定政黨網軍介入操作；在野黨立委不斷被恐嚇，究竟是誰在縱容，誰在操作，賴清德、陳建仁出來面對，給大家一個破案期限。