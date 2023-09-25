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「Lin bay好油」遭恐嚇關版！侯辦設法律諮詢挺揭弊　要綠勿包庇

▲「揭弊被出征 民主寸草不生」記者會。（圖／侯辦提供）

▲侯辦召開「揭弊被出征 民主寸草不生」記者會。（圖／侯辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

農業粉絲專頁「Lin bay好油」版主林裕紘在網路上揭露，專案進口的巴西蛋效期錯誤標示，更痛斥農業部「瞎扯蛋」後，受到網友恐嚇，包含家人都受害。國民黨總統參選人侯友宜競辦發言人黃子哲今（25）日呼籲民進黨政府全力查出真實身分，依法究辦，否則就是包庇。此外，競辦將提供揭弊受害者義務法律諮詢服務專線，力挺揭弊。

「Lin bay好油」版主林裕紘因進口雞蛋問題，多次質疑農業部，日前宣稱遭人私訊恐嚇要對他家人不利，宣布臉書粉絲團停更，而國民黨立委王鴻薇的臉書專頁也遭網友留言恐嚇。內政部警政署刑事局24日表示，2案犯嫌網際網路協定位址（IP）都在境外，已尋國際司法互助管道協助，並組專案小組查辦。

黃子哲、新北市議員呂家愷及國民黨桃園市立委參選人牛煦庭等人，今天在侯友宜競選辦公室召開記者會，呼籲民進黨政府要儘速全力查出真實身分，依法究辦，否則就是包庇暴行。

黃子哲指出，在民進黨執政下，揭弊者及監督政府者，不斷遭受到人身威脅，面臨相當不堪的處境，然而民進黨政府處理這件事的態度卻相當消極，刑事局只說查到IP在境外，而過去曾被網軍出征的民進黨總統參選人賴清德，甚至悶不吭聲、裝聾作啞。

黃子哲表示，民進黨與網軍勾結甚深，這次網軍攻擊事件令人高度質疑與民進黨有關，例如其中一個留言恐嚇的「蕪菁雜誌」，就是百分之百綠到出汁的綠營側翼粉專。

黃子哲指出，為力挺揭弊者、爆料者，競辦將提供「揭弊受害者義務法律諮詢服務專線」，不希望有更多受害者，因為監督政府，受到國家機器、綠營側翼出征，如果再這樣下去，台灣言論自由就真的死去。

民進黨發言人張志豪則回應，面對這種境外帳號，建議當事人要立刻報案，以利追查，也請特定政黨及有心人士不要藉此惡意連結或抹黑；張志豪說，任何威脅不同意見者，都應嚴查嚴辦。「儘管『好油』的林先生不願意報案」，但刑事局依中央指示查辦，一定抓出不法。

張志豪指出，根據警方最新進度，「好油」跟王鴻薇案都有一個相同特徵，就是都來自境外，帳號也都沒有其他的發文紀錄，是很典型的工具型假帳號。

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