抖音神物「蘿蔔刀」風靡陸中小學校園　家長憂帶來「暴力」傾向

記者魏有德／綜合報導

大陸中小學校園內近期竄紅一款「抖音神物」蘿蔔刀，引起部分家長疑慮和憂心。據了解，這款蘿蔔刀是一款仿真玩具，手一甩就會有塑膠製「刀片」甩出來，收回也是運用相同道理。部分家長認為，中小學生聚在一起玩「蘿蔔刀」，就喜歡比劃著戳來戳去，模仿刺、捅等動作，甚至有孩子們帶進校園內玩，令人擔憂。

▲抖音神物「蘿蔔刀」玩具近日在大陸中小學校園內風行。（圖／翻攝極目新聞，下同）

《極目新聞》報導，一甩「刀片」就出來，再一甩就收回。9月開學以來，玩具「蘿蔔刀」火了。走訪重慶中心城區多所中小學門口的文具店發現，「蘿蔔刀」均被擺在顯眼的位置，商家們一致表示，其正值流行，銷量可觀。

「蘿蔔刀」是一款塑膠製仿刀玩具，借助自身重力原理實現刀體滑動。一間重慶渝北區的文具店老闆稱，「蘿蔔刀」在前兩周開始流行時一天能賣100多把，現在一天能賣三四十把。另一間在小學門外開設的文具店老闆則透露，「每天賣幾十把，小娃兒看一個人買，就都想買。」

相較於實體店面，網路商城裡的「蘿蔔刀」更是款式、品項繁多，不僅有「夜光蘿蔔刀」、「金屬蘿蔔刀」，還有「長款蘿蔔刀」、「巨型蘿蔔刀」等，售價從2元（人民幣，下同）到上百元不等。其中，「巨型蘿蔔刀」就和一般人使用的水果刀一樣，長達40多公分。

對於「蘿蔔刀」現象帶來的「兒童暴力」、「人身安全」等隱患，重慶師範大學教育科學學院副院長楊思帆教授表示，「玩蘿蔔刀可能會對孩子的心理造成一定影響，孩子們喜歡模仿影視劇裡的畫面來舞弄玩具刀、玩具槍等，拿著玩具刀做刺、捅、戳等動作，就可能會從潛意識裡激發孩子的暴力傾向。」

楊思帆表示，玩蘿蔔刀的一系列危險舉動，還可能會增加孩子使用真刀時做出同樣舉動的風險，「如果孩子喜歡蘿蔔刀此類玩具，應在家長的監護下玩耍，不應讓孩子將此類玩具帶進學校。」