賓利正妹警收押情緒穩定　恐難回家過中秋...監所菜單先曝光

▲涉替詐團男友查個資被收押禁見的北市邱姓女警，出身富裕家庭、外型年輕俏麗。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃哲民／台北報導

台北市警局1名開賓利豪車上班的邱姓富家女警，涉利用職權捏造辦案事由替詐團男友私查民眾個資，還開警車送男友到詐團據點，邱女前天（23日）被新北地檢署指揮警方搜索拘提、訊後聲押禁見獲准，送進台北女子看守所關押在4人禁見房，與3名分別涉犯詐欺、毒品與傷害致死罪嫌的室友作伴，邱女情緒穩定、遵守作息規定，今（25日）起將進行體檢等人犯新收程序。

外型年輕俏麗的邱姓女警，是在上周六（23日）被檢警搜索住家與辦公室。據悉，邱女對警局督察人員的問話行使緘默權，移送新北檢複訊後，以邱女涉犯洩密、偽造文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大且有勾串滅證之虞為由，昨（24日）凌晨向新北院聲押禁見獲准，隨即送往距離新北院檢不遠的台北女子看守所羈押。

經所方執行脫衣檢身、防疫快篩等手續後，邱女被配住4人禁見房，情緒穩定、遵守作息規定，她的警職身分在收容人之間很難保密，所方密切注意她和3名分別涉犯詐欺、毒品與傷害致死罪嫌的室友聊天，互動良好，每天放風時段不固定，但可跟其他禁見人犯一樣，分批在舍房外走廊運動伸展約30分鐘。

邱女今上午在所內的早餐菜色為銀絲捲，果醬和紅茶，接著要開始進行健康檢查，建立個人資料等人犯新收流程。邱女今年極可能無法回家團圓過中秋節，北女所日前公布本周五（29日）秋節當天菜單，早餐為桂圓紅豆紫米粥，午餐有酸菜白肉鍋、麥克雞塊、豆豉苦瓜小魚、綠豆椪與柚子，晚餐包括鹹酥雞、綜合滷味、金沙茭白筍和椰奶西米露。

監所三餐都是大鍋菜，取名好聽，實際仍是打在餐盤分配。出身台中富裕家庭的邱女，警專31期結業後，2014年從警至今約9年，原任職台北市中山警分局，不僅開賓利豪車上班引起側目，2016年還被長官抓包她以警用系統私查當時男友個資，懲處後不准她配槍、列為輔導對象。

不料邱女今年（2023年）被發現和詐團成員交往，並虛構查案名義，私自調閱20多筆民眾個資，甚至開警車送詐團男友跟同夥會合，台北市警局認為邱女已經踩紅線，先全面停止邱女使用警用系統權限，將她調往台北市南港警分局警備隊靜候調查，邱女被收押禁見後，台北市警局昨宣布將她免職。