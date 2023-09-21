誆塔位加購骨灰罐更好賣！檢扣1.3億黑心錢押11人　金光黨手法曝

▲新北地方檢察署偵查大樓。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

新北地檢署指揮警方查獲郭姓女子為首的詐騙集團，涉以類似金光黨手法，利用投資客購買大量靈骨塔位急於變現的心理，以加買骨灰罐附具產地證明打造成套裝商品較易出售等幌子，誘騙40多位受害人支付數10萬元到數千萬元，檢警本月（9月）2度搜索共查扣現金1.3億餘元，並聲請羈押禁見郭女等共11人獲准。

本案源於多位受害人報案求助指出，有掮客不知如何得知他們投資大量靈骨塔位卻無法順利轉賣，主動找上門宣稱有買家想接手塔位，但要求須搭配附內膽的骨灰罐，以及鑑定書、產地證明等文件，和塔位組成套裝商品才願購買，掮客又遊說若委任會計師節稅會更好賣，或聲稱還需補運費、繳保費等名目。

受害人表示因急於賣掉塔位，跟自稱業務員、買家的人面談後，信以為真付錢照辦，結果錢都被騙走，對方全都人間蒸發，只剩下依舊賣不掉、帶不走的塔位。新北地檢署檢察官黃筱文指揮新北市中和警分局蒐證，鎖定有類似前科的郭女等人組成詐騙集團涉案，以類似金光黨手法，由集團成員分飾多角跟受害人碰面取信。

據悉，全案目前共有40多位受害人出面，幾乎都是年長者，每人受騙數10萬元到數千萬元不等，金額龐大，他們共通點是多年前跟風投資「陰宅」、買一堆塔位想增值卻被套牢，當年賣塔位的公司倒閉後，投資名單流落坊間，急於變現保本的投資人成為騙徒眼中的肥羊，本案有些受害人已非第一次被騙，還有人咬牙抵押房子籌錢想拚一次回本，慘遭郭女等人坑殺。

檢警本月13日與19日兩度搜索郭女等人在三重區、蘆洲區與五股區的住家或據點，共查扣逾1.3億元現金，還有15筆不動產，拘提郭女等10多名嫌犯到案，訊後以郭女等11嫌涉犯加重詐欺取財、洗錢與《組織犯罪防制條例》等重罪，且有勾串滅證之虞，向新北地院聲押禁見11人均獲准。檢警持續清查有無其他受害人，呼籲民眾小心查證各種投資話術，以免上當受騙。