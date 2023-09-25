　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

被控搶劫+姦殺少女！男子關押多年　越南當局不顧國際呼籲仍處決

▲▼ 老人,監獄,孤獨,獨居。（示意圖／免費圖庫Pexels）

▲死刑犯黎文孟的律師證實，越南當局已將他處決。（示意圖／免費圖庫Pexels）

文／中央社

儘管國際社會呼籲停止執行死刑，越南當局仍處決了關押多年的死刑犯黎文孟（Le Van Manh，音譯），黎文孟的律師已證實這項消息。

法新社報導，黎文孟於2005年遭起訴，他被控犯下搶劫罪，並在越南北部清化省（Thanh Hoa）強姦並謀殺一名13歲少女。

國際法學家委員會（International Commission of Jurists）表示，警方透過酷刑取得用來定罪黎文孟的供詞。

黎文孟後來翻供，還說警方曾對他嚴刑拷打。但越南最高法院仍於2008年的上訴審判中判處黎文孟死刑。

律師阮何倫（Nguyen Ha Luan，音譯）曾協助黎文孟的家屬，向越南總統提交停止執行死刑的請願。

阮何倫23日在臉書（Facebook）發布了黎文孟的死亡證明，並寫道：「根據報告和官方文件，被告黎文孟已被處決。」

國際特赦組織（Amnesty International）死刑法律暨政策遊說顧問專家桑喬治（Chiara Sangiorgio）23日說，儘管清楚瞭解黎文孟一案存在嚴重違法行徑和侵犯公正審判權的情況，越南當局仍處決了他。

本週稍早，歐盟（EU）、加拿大、挪威和英國駐越南的使館都敦促越南當局不要執行死刑，但依然無法阻止黎文孟被處死。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
00919股價、季配息超車00878！　專家曝關鍵
劉芒退租弄壞衣櫃、百葉窗「電視破了」留綠綠液體！屋況嚇壞房東
威力彩今8.1億！「3生肖」旺翻　發財撇步一次看
台東地震　台南卻收國家警報！氣象署認「系統誤判」曝原因
中秋連假颱風影響機率曝！　北東雨多難賞月
獨／招生不足！51校寄存6千名額「累計逾5.3萬」
全航線「機票單程99元」！　虎航促銷今10:00開跑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

被控搶劫+姦殺少女！男子關押多年　越南當局不顧國際呼籲仍處決

泰國總理：特斯拉、微軟和谷歌　將投資當地逾1600億元

金正恩致函習近平：希望促進兩國合作關係

以色列沙烏地致力正常化　利雅德先與巴勒斯坦會商

北韓駁尹錫悅「挑釁說」：與鄰國俄羅斯交好很正常

沖馬桶不蓋「糞尿水分子」噴1.5公尺！　如廁忽略小動作浴室超髒

中國病毒專家：COVID-19般的冠狀病毒極可能重現

英警射死黑人被控謀殺　逾百名倫敦警察拒帶槍巡邏

白宮太平洋論壇峰會　美國將與庫克群島和紐埃建交

馬克宏：召回駐尼日大使　撤離1500名法軍

明揚50員工自願回現場清掃　他頭包紗布：覺得該來幫忙

4殉職勇消靈堂開放弔唁　屏二分隊長單膝下跪痛哭

金在中不知鄭容和演《原來是美男》　被蟲攻擊：因為我的眼睛像湖水XD

賴俊儒殉職父不怪任何人　大拇指比讚：我兒是「這支」

發現荷蘭垃圾桶奇妙設計　清潔車一拉桶身超級長！

王心凌小巨蛋嗨唱《Honey》　中空芭比裝「大露馬甲線」好美♥

台下小粉絲喊「你跟我阿公同歲」　任賢齊苦笑：舅公還在這裡唱歌XD

胡瓜甩肉12公斤現身徐新洋婚禮　熊熊挺孕肚「現場叫老公脫」XD

明揚經理衝回火場叫大家快逃　不幸殞命...父淚：公司要負責

Jessica挺王心凌來小巨蛋！　合體《愛你》全場都瘋了

被控搶劫+姦殺少女！男子關押多年　越南當局不顧國際呼籲仍處決

泰國總理：特斯拉、微軟和谷歌　將投資當地逾1600億元

金正恩致函習近平：希望促進兩國合作關係

以色列沙烏地致力正常化　利雅德先與巴勒斯坦會商

北韓駁尹錫悅「挑釁說」：與鄰國俄羅斯交好很正常

沖馬桶不蓋「糞尿水分子」噴1.5公尺！　如廁忽略小動作浴室超髒

中國病毒專家：COVID-19般的冠狀病毒極可能重現

英警射死黑人被控謀殺　逾百名倫敦警察拒帶槍巡邏

白宮太平洋論壇峰會　美國將與庫克群島和紐埃建交

馬克宏：召回駐尼日大使　撤離1500名法軍

楊勇緯與韓國選手英雄惜英雄　李夏林：下次一定要贏！

J-Rod「托球」幫忙！　遊騎兵席米恩單場雙響炮

三菱化學在日建新晶片材料工廠　日經：為滿足台積電需求

Lisa瘋馬秀尺度引揣測　裙開到腿跟辣回「你沒被邀」

iPhone15 Pro系列開箱5大亮點　從外觀、手感到相機功能一次懂

臺灣更生保護會積極加速會產活化　協助更多更生人

吃冰吃撐！彰化在地60年老牌冰果室　蜜餞＋水果8種配料只要35元

明揚惡火重大死傷！火調人員返火場查真相　近50師父殯儀館誦經祈禱

00919股價、季配息超車00878！　專家曝關鍵

通緝犯躲臨檢「爬窗踩3樓雨遮」　腳一滑慘摔1樓滿臉血哀號

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

國際熱門新聞

白飯會牽絲！300人吃完便當烙塞狂吐

4.3m巨鱷叼女屍趴趴走！死者身分曝

他驗DNA發現「3孩非親生」綠慘

沖馬桶不蓋細菌狂噴　如廁忽略小動作浴室超髒

不爽媽沒收3C產品　男童開車狂飆320km

加密交易所錯匯2億　澳女爽爆買房挨告下場曝

中國病毒專家：COVID-19般的冠狀病毒極可能重現

馬克宏：召回駐尼日大使　撤離1500名法軍

和未婚夫出門散步　22歲準新娘遭5男性侵

印度3鱷魚「救活落水小狗」　將牠推回岸上

科索沃1警亡　持槍人士闖修道院

英警射死黑人被控謀殺　倫敦警察拒帶槍巡邏

男嬰遭老鼠「啃到見骨」險死！

習近平主動提訪韓　成雙邊關係轉機

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

「1類飲品」＝腫瘤細胞養分！天天喝罹大腸癌風險高

直擊李多慧「凌晨極樂信義區夜店」

中秋送舅舅月餅　轉5手竟回到他手上

柔道女選手打對手一巴掌　失格哭了

屏東明揚國際「員工月薪曝」　鄉民喊不意外

法醫首案竟是自己學生！親手解剖紅了眼眶

嘉義看守所受刑人落跑！照片曝光

好多人生病！　醫1天驗出6病毒：太誇張

湖口營區湧11萬人動線亂！軍警互嗆畫面曝

好多人出國　見「日本飯店大降1萬」刷下去慘了

白飯會牽絲！300人吃完便當烙塞狂吐

快訊／國家警報響！04：35規模3.6地震　最大震度3級

慶中華隊第100金到手！超商咖啡買1送1

明雨區擴大！連假變天降溫　最新成颱機率曝

補班日掰了！上班族「1神邏輯」　全場傻：明年繼續吵

更多

最夯影音

更多
明揚50員工自願回現場清掃　他頭包紗布：覺得該來幫忙

明揚50員工自願回現場清掃　他頭包紗布：覺得該來幫忙
4殉職勇消靈堂開放弔唁　屏二分隊長單膝下跪痛哭

4殉職勇消靈堂開放弔唁　屏二分隊長單膝下跪痛哭

金在中不知鄭容和演《原來是美男》　被蟲攻擊：因為我的眼睛像湖水XD

金在中不知鄭容和演《原來是美男》　被蟲攻擊：因為我的眼睛像湖水XD

賴俊儒殉職父不怪任何人　大拇指比讚：我兒是「這支」

賴俊儒殉職父不怪任何人　大拇指比讚：我兒是「這支」

發現荷蘭垃圾桶奇妙設計　清潔車一拉桶身超級長！

發現荷蘭垃圾桶奇妙設計　清潔車一拉桶身超級長！

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面